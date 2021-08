Facilitará Hacienda cumplir pago de impuestos

El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos. (Shutterstock)

El entrante secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, prometió una transformación tributaria centrada en la simplificación, “pues los contribuyentes pequeños y medianos no pueden cumplir con sus obligaciones con el sistema tributario complejo y costoso que tenemos actualmente”.

Agregó que dicha reforma de simplificación se planteará en el Paquete Económico de 2022, que presentará el Ejecutivo a la consideración del Congreso, el próximo 8 de septiembre, y argumentó que la complejidad fiscal no solo limita las posibilidades de cumplimiento de los contribuyentes actuales, sino que también establece barreras a la entrada de nuevos participantes.

Al comparecer ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, previo a su ratificación como titular de Hacienda, subrayó que al frente de la dependencia mantendrá la política de austeridad y de contención de la deuda, al tiempo que enfatizó que no propondrá nuevos impuestos ni elevación de los existentes.

“El Presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos, estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad”, recalcó.

Ramírez de la O fue ratificado en el pleno de San Lázaro con 319 votos a favor y 53 en contra.

El diputado del PRD, Antonio Ortega, argumentó su voto en contra: “me preocupa parte de su discurso, doctor Rogelio Ramírez de la O; no se conmueven ante ningún sufrimiento de los mexicanos, no le inquieta la contundencia con la que la realidad sepulta sus desvaríos”.

La panista María de los Ángeles Ayala Díaz, sostuvo en tribuna que el funcionario “tiene todas las cartas credenciales suficientes”, pero que votaba en contra porque los titulares de Hacienda no han demostrado autonomía ni independencia frente a las órdenes, caprichos y ocurrencias del Presidente.

Ramírez de la O agregó que el Paquete Económico de 2022 buscará un desarrollo social incluyente, dotando de mayores oportunidades a los más desfavorecidos, buscando una prosperidad nacional convergente entre estratos sociales y regiones.

Dijo que el principal detonador de la recuperación económica es la implementación de la estrategia nacional de vacunación en la cual se han aplicado 67 millones de dosis.

Mayor acercamiento con IP

Por otra parte, el funcionario recalcó que “los retos que enfrentamos son enormes y requieren de la participación de todos los sectores empresariales y productivos; en este sentido el compromiso del gobierno y de Hacienda será propiciar un buen clima económico; de diálogo y confianza con los empresarios e inversionistas; condiciones de competencia macroeconómicas, fiscales y regulatorias; de gobernabilidad para estimular la mayor inversión”.

Anticipó que en breve se presentará un tercer paquete de inversiones que contendrá importantes desarrollos de infraestructura y energía.

Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica, expresó que “desde la salida de Alfonso Romo, el gobierno tenía un vacío en cuanto a su interlocución con el sector privado, por lo que es muy importante que el secretario enfatice su interés por restablecer el clima de confianza ya que nadie había hablado de ello, como si no les importara”.

“Su discurso emite este mensaje: no se preocupen, soy el nuevo encargado de las finanzas, no me voy a poner a gastar ni a sobreendeudar al país, porque es el miedo de muchos, que el populismo se convierta en sobreendeudamiento, hiperinflación y devaluación”, destacó.

Delicada, la situación de Pemex

El titular de Hacienda indicó que la situación de Pemex continúa siendo delicada, pero destacó que se está logrando estabilizar el nivel de producción con gran esfuerzo, y confió en que si se puede estabilizar a la empresa desde el punto de vista financiero.

“Yo voy a reclamar mi parte en esa coordinación porque sé que es un tema muy sensible para todo mundo”, subrayó.

Sobre este tema, Ernesto O’Farril expresó que “la situación financiera de la empresa petrolera es el talón de Aquiles de la economía mexicana, pues de nada sirve la austeridad si tienes un barril sin fondo a donde se van todos los recursos del erario. Por ello dijo que va a reclamar su derecho a intervenir para contribuir a estabilizar la situación financiera de Pemex”.

O’Farril indicó que es importante la mención sobre la banca de desarrollo y su visión de que se necesita para impulsar el crecimiento, debido a que “el modelo económico que intenta implementar en la 4T si no tiene crecimiento económico sería suicida y un caos”.

Ramírez de la O divide a la oposición en San Lázaro

Con un trato VIP de legisladores de todos los partidos y amplios reconocimientos a su trayectoria, experiencia y formación académica, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, rindió protesta y dividió ayer a la oposición en la Cámara de Diputados.

En la discusión y votación del dictamen de la ratificación legal de su nombramiento, propuesto por el presidente López Obrador –tanto en la Comisión de Hacienda como en el pleno–, el PRI y MC le dieron su “pleno y completo aval”; pero el PAN y PRD, aunque le expresaron su admiración y respeto, votaron en contra, debido a la “inestabilidad” y al “sometimiento” de la Secretaría de Hacienda a las “órdenes, caprichos y ocurrencias” del Presidente.

Luego de ser recibido en privado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, en la Junta de Coordinación Política, donde le expresaron sus felicitaciones, reconocimientos y le desearon suerte y éxito en su nueva función, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, Patricia Terrazas, del PAN, le expresó públicamente que, con su llegada, “vuelve a nacer en nosotros la esperanza de una comunicación cercana y de acuerdos por nosotros como representantes del pueblo”.

“Yo quisiera poner en usted, señor secretario, después de dos propuestas anteriores como secretarios, la esperanza, que estemos cercanos y decirle que aquí en la Comisión de Hacienda estaremos listos para trabajar por el bien del país”, añadió.

Antes de aprobar el dictamen en la Comisión de Hacienda, con 19 votos a favor y tres en contra –del PAN y PRD–, el priista Pedro Pablo Treviño le expresó que “en el grupo parlamentario del PRI sabemos que usted cuenta con el conocimiento técnico, la experiencia profesional y la sensibilidad política para ocupar tan alta responsabilidad”.

“Confiamos en que usted podrá hacer una buena conducción de las finanzas públicas y una planeación nacional de desarrollo, acorde a la realidad y circunstancias actuales que vive nuestro país”, dijo.

El perredista Antonio Ortega remarcó que su voto en contra es porque “me preocupa parte de su discurso, doctor Rogelio Ramírez de la O; no se conmueven ante ningún sufrimiento de los mexicanos, no le inquieta la contundencia con la que la realidad sepulta sus desvaríos”.

Durante el debate en el pleno –donde el dictamen se aprobó con 319 votos a favor y 53 en contra– el diputado de MC, Higinio del Toro, expuso que “no seremos ‘opositodo’, tiene nuestro voto de confianza”.