¿Qué pasa si no eliges una cuenta de Afore para tu pensión?

En el Sistema de Ahorro para el Retiro, de las 69.1 millones de cuentas existentes, al menos 18.5 millones fueron asignadas, pero el trabajador no ha elegido y formalizado su registro ante una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore).

Las Afore son instituciones financieras que administran el ahorro para el retiro de los trabajadores que cotizan al IMSS o ISSSTE e independientes para que a través del mismo obtengan su pensión.

Al ingresar por primera vez de manera formal al mercado laboral y cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), idealmente los trabajadores deberían elegir una Afore y registrarse ante esta.

Sin embargo, si el trabajador no realiza la elección y registro de su Afore, la Comisión Nacional Del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) asigna la cuenta a alguna de las Administradoras de mayor rendimiento neto, y esta cuenta individual permanece ahí, segura, pero sin que su dueño tenga control de la misma.

¿Qué pasa si no hago mi registro en una Afore?

El que un trabajador tenga asignada su cuenta, pero no haya formalizado el registro implica que no pueda acceder a todo lo relacionado con su cuenta individual como el saldo o monto del ahorro de su trabajo, no pueden realizar trámites con entidades relacionadas a la seguridad social como el Infonavit, el Renapo y el IMSS, entre otras, explica Sura.

Además, los trabajadores cuyas cuentas no están registradas en una Afore tampoco pueden realizar retiros por desempleo, ni llevar a cabo ahorro voluntario, para elevar el monto de su retiro.

Por el contrario, un trabajador registrado, aquel que ha formalizado la elección de su Afore, a través de una solicitud y un contrato con una Administradora para el manejo de su cuenta individual para el retiro, recibe estados de cuentas, saldos y puede realizar todo tipo de trámites e incluso ahorro voluntario.

Por ello, Afore Sura aconseja a los trabajadores asignados que elijan una administradora en un plazo no mayor a 12 meses tras ingresar a su primer trabajo formal. Este proceso de formalización de registro les otorgará seguridad, rapidez y control de los recursos que serán destinados al pago de su pensión al momento del retiro.

¿No sabes en qué Afore estás?

Para confirmar y consultar cuál es el estatus de su cuenta, el trabajador puede acceder a la página www.e-sar.com.mx, en la sección “localiza tu Afore”, donde deberá ingresar su Número de Seguridad Social NSS o CURP y un correo electrónico para que reciba la información correspondiente.