Ninguna Afore ha invertido en Dos Bocas, Santa Lucía o el Tren Maya: Consar

Ninguna de las Afores ha invertido un solo peso en alguno de los tres proyectos emblemáticos de la administración federal, afirmó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela.

Por ley, las Afores tienen consejeros independientes que son expertos en inversiones para decidir las mejores condiciones y opciones para que el dinero originado por el ahorro de los trabajadores obtenga los mejores rendimientos, y deben ser destinados en aquellos proyectos con la mejor perspectiva de rendimientos, explicó.

Debido a lo anterior, hasta ahora no hay registro de que las Afores hayan decidido invertir en Dos Bocas, Santa Lucía o el Tren Maya, ni se forzará a que lo hagan, manifestó.

“Como autoridad que representa al sistema financiero, no le vamos a torcer el brazo, no le vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral en las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas libremente según lo que marca el régimen de inversión, no puedan o no deban invertir”, declaró en el foro “El sistema de ahorro para el retiro a 24 años de su creación”, organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Vela Dib recordó que, cuando se invierten, los recursos tienen que pasar por la aprobación de comités, como el de inversiones o de riesgo, además de que “cuentan con consejeros independientes que son muy expertos en inversiones y en temas financieros, muchos de ellos del sector privado y exfuncionarios públicos que cuentan con una reputación intachable”.

Afirmó que los mexicanos deben estar tranquilos porque el gobierno no ejercerá presiones para que los ahorros de los trabajadores se inviertan en proyectos que desde el punto de vista de las administradoras signifique un riesgo.

Durante el encuentro virtual, Bernardo González, presidente de la Amafore, recordó que el año pasado México se colocó como el país con los mejores rendimientos vía Afores, pese a la pandemia.

“El sistema tiene mucha trasparencia, y esa transparencia y rendición de cuentas es a favor de los trabajadores”, sostuvo.

Agregó que las Afores han sido un motor de estabilidad en la economía y estabilidad macroeconómica, al promover la inversión en proyectos importantes, lo que genera empleo y mayores inversiones.