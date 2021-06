Herrera en Baxico, ¿bueno o malo? Esto dice el exsubgobernador Manuel Sánchez González

El exsubgobernador del Banco de México (Banxico), Manuel Sánchez González, opinó en La Silla Roja sobre la propuesta de Arturo Herrera como próximo gobernador del Banco central.

“Hay una nueva persona designada por el presidente que deberá pasar por el proceso de ser ratificado por el Senado como miembro de la Junta de Gobierno y además gobernador. Han habido comentarios respecto al licenciado Herrera, respecto a la falta de experiencia, yo creo que es una persona que tiene la capacidad de hacer su trabajo, pero carece de experiencia alguna en banca central”, detalló Sánchez González.

Agregó que se espera que Herrera actúe con autonomía en el Banco central.

“El tema fundamental es si él va a actuar de una manera acorde con lo que se espera de un miembro de la junta, y en particular del gobernador del Banco central, no es si es capaz o no como individuo o como profesional sino que las dudas que existen en el ambiente y en los analistas es si efectivemente él va a hacer honor a la autonomía que debe prevalecer en las decidiones del Banco de México, en particular él porque es el portavoz de la Junta de Gobierno, es el representante del Banco de México, es el que puede decidir al último en caso de un empate, tiene un voto de calidad, y ejerce un liderazgo no solamente hacia afuera sino hacia adentro para coordinar la discusión a nivel profundo de la política monetaria, incluyendo la regulacion del sistema financiero y el impulso al sistema de pagos, esa es la interrogante, el desafío que tiene Herrera”, explicó el especialista.

Indicó que Herrera puede hacer uso del staff en Banxico, que cuenta con amplia experiencia, para tomar sus decisiones.

“Hay un aspecto de experiencia que es indispensable y tendrá que llenarlo lo más rapido posible apoyándose de una de las grandes fortalezas que tiene el Banco de México, que es su staff, el personal del que yo he manifestado mi admiración por el nivel académico y la calidad de capital humano que está en esa institución, ellos ejercen una influencia muy importante al presentar las alternativas, los requisitos para poder tomar una buena deliberación en política monetaria. Hay experiencia acumulada en el staff, que es extraordinario, es la institución que tiene el más elevado nivel de capital humano, desde el punto de vista de economía”, añadió.

El experto opinó que para ocupar el cargo de gobernador de Banxico, Herrera requiere experiencia en política monetaria y cómo enfrentar crisis financieras.

“Se requiere, se desea, es conveniente que uno tenga conocimiento teórico de lo que es la política monetaria, uno lo aprende en la universidad, no sé si Arturo tomó clases, pero desde luego es una parte; la otra es la experiencia de cómo funciona la política monetaria, y hay una parte bien importante que casi no se menciona y que ha tenido el banco central, en particular, los gobernadores que ha tenido el Banco de México y esta es la experiencia de manejar crisis financieras”, indicó.

“Uno de los aspectos de fortaleza que tenían los gobernadores es esa experiencia que habían acumulado de años anteriores de enfrentar -no digamos ahora y esperamos que no ocurra una gran crisis financiera de la profundidad de la que vivimos a mediados de los años 90 o la gran crisis financiera de 2008, 2009-, pero los mercados financieros pueden experimentar grandes turbulencias, puede haber algo que no les guste del manejo de deuda pública, de las finanzas públicas y en ese caso puede estar muy presionada la política monetaria y ahí es bien importante la experiencia de cómo se han manejado de manera cada vez más acertada las presiones y los momentos críticos en medio de turbulencias en los mercados financieros, y ese es otro de los desafíos que Arturo Herrera va a tener que enfrentar y actualizarse”, detalló.