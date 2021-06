COVID-19 crece comercio electrónico en México... y también el fraude cibernético

La principal forma de fraude son las transferencias electrónicas no reconocidas. (Shutterstock)

Con el auge que tomó el comercio electrónico durante la pandemia, el fraude cibernético representó el 43 por ciento del total de las casi 60 mil controversias recibidas de enero a mayo por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

“Las controversias por posible fraude electrónico representan el 43 por ciento y el fraude tradicional son el 31 por ciento, este disminuye gradualmente y ha aumentado el peso del fraude cibernético”, dijo Oscar Rosado Jiménez, presidente del organismo.

Por posibles fraudes, la Condusef registró 59 mil 849 controversias de enero a mayo, de los que el 43 por ciento fueron fraude cibernético por transferencia electrónica no reconocida principalmente, seguida de consumos vía internet no reconocidos.

El fraude tradicional fue el 31 por ciento del total de controversias, con 8 mil 100 casos y principalmente fueron por consumos no reconocidos, cargos no reconocidos en la cuenta y disposición de efectivo en cajero automático no reconocido por el usuario.

El desarrollo de las instituciones tecnológicas financieras va en aumento en el país con 40 fintechs registradas actualmente, y existe la expectativa de que lleguen a un total de 80 en los próximos meses de los dos grupos que se tienen, las de financiamiento colectivo o crowdfunding e instituciones de fondo de pago electrónico, señaló el presidente de la Condusef.

En cumplimiento de la ley, ya está en operación un portal especializado para atender reclamaciones específicas de fintech, que al momento solo ha brindado asesorías y no se han reportado controversias.

“Ya hay una plataforma de usuarios fintech para presentar vía electrónica reclamaciones por alguna de estas instituciones, se llama portal PLUF y como se trata de un mundo de transaccionalidad virtual, también será así la atención”, señaló.

Quién es quién en los bancos

Las probabilidades de que un usuario enfrente controversias con un banco son más altas en el caso de HSBC y Scotiabank y menores con BBVA y Citibanamex, según el indicador desarrollado por la Condusef a partir del análisis de estadística y probabilidad de los reportes recibidos, el cual tiene como objetivo ayudar a los usuarios en la toma de decisiones al elegir productos financieros.

“El quién es quién en los bancos es fundamental para las decisiones de los usuarios con la banca, hay que cambiar el paradigma, poner ojo en la orientación financiera y cómo están operando las instituciones financieras para ver el mecanismo preventivo”, señaló el presidente de la Condusef.

Cuando el usuario ya llevó su queja a la Condusef, el banco que mejor trata la situación es BBVA, seguido de Inbursa; en el extremo opuesto están Santander y Banorte. Los bancos con los que el usuario obtiene con mayor frecuencia resoluciones a su favor son con Citibanamex y BBVA, lo contrario ocurre con Banorte, HSBC y Santander.

Por el tiempo en resolver la queja, el que más tarda es Scotiabank y Banorte, mientras que los más rápido son HSBC, Inbursa, BBVA y Citibanamex.