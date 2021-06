Combate a la corrupción: México disminuye su eficacia y baja 3 lugares, según este índice

Por segundo año consecutivo México disminuyó en su eficacia para combatir la corrupción, bajó tres posiciones al lugar 11 entre 15 economías de América Latina, de acuerdo con Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), desarrollado por The Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks.

“En los meses siguientes a las elecciones intermedias, será crucial vigilar si se mantiene la integridad de las instituciones independientes. El presidente y los integrantes de MORENA han criticado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Nacional Electoral (INE) y podrían buscar reformas que afecten su autonomía”, alerta el reporte sobre México.

De igual forma, señala que el apoyo que el presidente Andrés Manuel López ha dado a una iniciativa del Senado para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien anteriormente ha apoyado al presidente, “la medida suscita dudas sobre la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial”.

Desde el 2019 el índice CCC analiza a 15 economías de América Latina sobre su eficacia para detectar, castigar y prevenir la corrupción y México muestra una tendencia a la baja en los últimos dos años debido al debilitamiento de su capacidad legal y de los procesos legislativos y de gobierno.

A partir de examinar a 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco, el índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta entre los expertos anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado. Se considera que los países con una puntuación más alta (10 puntos) tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados.

“La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala”, señala el reporte en el que México aparece en el índice 2021 en la parte baja de la tabla de 15 países, solo arriba de Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Los primeros lugares los ocuparon Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú y Argentina.

México obtuvo una puntuación de 4.25 puntos en el índice 2021, comparado con 4.55 puntos en 2020 y 4.65 puntos en 2019.

“La puntuación de México descendió un 8 por ciento en la categoría de capacidad legal, donde ahora está situado sólo por delante de Venezuela y Bolivia en la variable que mide la independencia del fiscal general. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se ha puesto en marcha, e incluso ha sufrido importantes recortes presupuestarios como parte de las medidas de austeridad. Esto contribuyó a un descenso del 13 por ciento en la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción. Ha habido falta de transparencia tanto en la contratación pública durante la pandemia como en los fideicomisos, varios de los cuales han sido desmantelados y centralizados bajo el poder ejecutivo”, explica el informe.

Al país le fue mejor en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, donde México ocupa el quinto lugar en la región.

“A pesar de los ataques retóricos de AMLO a las ONGs, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción sigue siendo fuerte, sólo detrás de Uruguay. México también experimentó aumentos en las dos variables que miden el uso de las comunicaciones digitales y las redes sociales y la calidad de la prensa”, puntualiza.