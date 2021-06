El presidente está en plena facultad de elegir nuevo gobernador de Banxico: Díaz de León

El presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que Alejandro Díaz de León no será elegido para un segundo periodo a cargo de Banxico. (Graciela López/Cuartoscuro)

La sucesión del gobernador del Banco de México estará a cargo del Presidente de la República y tendrá que ser avalada por el Senado.

Durante la presentación del primer informe trimestral de 2021, el gobernador de la autoridad monetaria, Alejandro Díaz de León, indicó que está en la Constitución que el presidente pueda elegir a su sucesor.

“El párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución mexicana es muy claro, y dice que la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la comisión permanente, y de conformidad a la ley del banco”, abundó.

Añadió que el cumplimiento de la Constitución y de la ley del Banco fortalecen a la institución y el cumplimiento de su mandato.

“El Banxico toma todas sus decisiones a través de un órgano colegiado que es la Junta de Gobierno y todos los miembros de la Junta de Gobierno que estamos presentes estamos comprometidos con el cumplimiento del mandato y las obligaciones del Banco”, dijo.

Comentó también que ya lleva casi 20 años en el organismo central.

“Yo entré al Banco el 11 de julio de 1991, así que, obviamente el Banco no sólo ha sido un elemento clave en mi formación profesional sino ha sido el lugar en el que yo me he desempeñado de manera profesional con el mayor tiempo y con un gusto enorme, es una gran institución que le sirve a todo México y estoy seguro que lo seguirá haciendo”, señaló.

Díaz de León dejará su puesto como Gobernador de Banxico el 31 de diciembre de este año.

Esquivel se descarta como relevo de Díaz de León

En días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que Díaz de León no será elegido para un segundo periodo a cargo de la autoridad monetaria, por lo que se empezó a especular que el subgobernador Gerardo Esquivel podría suplirlo, sin embargo, el mismo Esquivel descartó en ser el relevo de Díaz de León.

“Yo escribí en un tuit hace unos días que me descartaba del proceso, lo reitero, por razones personales y familiares no estoy interesado en participar en el proceso”, sostuvo.

En la misma conferencia por el primer informe trimestral de Banxico de este 2021, Esquivel calificó de desafortunado el hecho de que se dé esta discusión con seis meses de antelación al relevo de Díaz de León.

“Considero desafortunado que estemos viendo el tema del cambio de gobernador con tanta anticipación, me parece que agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país. Continuando con lo que dijo el gobernador, es importante señalar que la institución es muy sólida y un cambio de miembro en la Junta de Gobierno no afecta ni la autonomía ni el cumplimiento del mandato de la institución”, dijo.