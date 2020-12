Y a todo esto, ¿quién fue el primer mexicano en ganar un Gran Premio de la Fórmula 1?

Sergio Checo Pérez mantuvo el aplomo en medio del caos este domingo para salir victorioso de un entretenido Gran Premio de Sakhir, el primer triunfo del mexicano en la Fórmula Uno.

Pero este no ha sido el único triunfo mexicano en la categoría: la gloria fue alcanzada por Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Sudáfrica, en enero de 1967, al volante de un Cooper-Maserati.

Posteriormente, en 1970, en el Gran Premio de Bélgica Rodríguez volvió a lograr la hazaña. Un año después, el piloto falleció en un accidente.

De modo que Checo Pérez se subió a lo más alto del podio para hacer sonar el himno de México en la F1 por primera vez en más de medio siglo.

La victoria de Pérez llegó en su carrera 190 en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

El piloto de Racing Point cruzó la meta con una ventaja de 10.5 segundos sobre el Renault de Esteban Ocon y de 11.9 por delante de su compañero Lance Stroll.

“Estoy sin palabras", dijo Pérez. “Espero no estar soñando. He estado soñado tantos años con este momento que me tomó 10 años. Es algo increíble”.

Checo Pérez ni siquiera tiene asegurada su participación la próxima temporada de la F1 tras haber sido reemplazado por Sebastian Vettel.

“Quiero seguir", dijo Pérez. “Si no puedo estar en la grilla el año próximo, lo estaré en 2022".

