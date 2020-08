Usain Bolt da positivo a COVID-19; el viernes organizó una fiesta por su cumpleaños

El exvelocista Usain Bolt informó que dio positivo a COVID-19, luego de realizarse la prueba correspondiente el fin de semana pasado.

"Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa. No tengo síntomas. Me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo”, comentó el multimedallista olímpico.

De acuerdo al medio Jamaica Observer, Bolt celebro su cumpleaños número 34 el pasado viernes con una fiesta a la cual acudieron varias personas sin cubrebocas.

El atleta aseguró que se aislara en su residencia para evitar contagiar a otros individuos.