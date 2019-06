Tony Parker, quien ganó 168 mdd en su carrera en la NBA, ahora da lecciones de inversión

El retiro de Tony Parker no duró mucho. El cuatro veces campeón de la NBA, que dejó el basquetbol la semana pasada, se embarca en una segunda carrera para ayudar a los deportistas a administrar su dinero y su futuro.

Parker, de 37 años, encabezará la división de deportes, artistas y entretenimiento de NorthRock Partners y estará a cargo de un equipo de 20 personas en momentos en que la firma de asesoría busca ampliar uno de sus segmentos de mayor crecimiento.

"Después de un tiempo, al ver personas que se aprovechan de los deportistas, pensé que podía aprovechar mi experiencia y aportar credibilidad", declaró Parker, quien ganó más de 168 millones de dólares en su carrera, según Sports Reference. "No necesito su dinero, tengo el mío. Solo quiero intentar dar una solución a los deportistas".

Otrora cliente de NorthRock, Parker comenzó a trabajar con la firma el año pasado a través de una inversión en bienes raíces. A los 20 minutos de conversar, el presidente ejecutivo de la firma, Rob Nelson, vio a un socio potencial.

"Tony es probablemente uno de los deportistas mejor preparados que he conocido en términos de enfocar su mentalidad en lo que viene", comentó Nelson. "Al observarlo no solo veo la pasión, sino además la forma en que trata a su gente, eso me hizo notar que es único".

Nacido en Bélgica y criado en Francia, Parker fue seleccionado en el draft de 2001 por los Spurs de San Antonio. Se convirtió en un pilar de la franquicia que dominaron la década de 2000 junto a Tim Duncan y Manu Ginóbili, ganando títulos de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014. En 2007, se convirtió en el primer jugador nacido en Europa en ser nombrado jugador más valioso de las finales de la máxima liga de baloncesto estadounidense.