Sin invitados, apto para toda la familia y con cubrebocas: el show de The Weeknd en el Super Bowl

El astro del pop, The Weeknd, es famoso por sus videos musicales gráficos y sus presentaciones con sangre y violencia, pero el show que dio este domingo en el Super Bowl LV fue para toda la familia y no tuvo invitados.

El show inició con el cantante en un auto y una escenografía que recreó todos los principales atractivos de Las Vegas, seguido por uno de los miembros del coro bajando desde la parte más alta del estadio como si se tratara de un ángel.

El artista inició con sus éxitos Starboy y The Hills, acompañado de fuegos artificiales y juegos de luces, para después interpretar I can’t feel my face, rodeado de espejos y de varios bailarines, quienes usaron guantes negros y máscaras para disimular que abajo de ellas portaban cubrebocas.

Después, el cantante hizo gritar al público presente con I feeling coming, mientras las pantallas mostraron un cielo estrellado y una luna, y los fuegos artificiales iluminaban las tribunas.

El jueves, el astro del pop adelantó que ofrecería un show apto para toda la familia en el estadio Raymond James este domingo durante la final de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay, en Tampa, Florida.

“De todas formas incorporaré algo de la línea argumental. Es una historia muy cohesiva que he contado a lo largo de esta era y de este año”, dijo The Weeknd. “La historia continuará, pero definitivamente la mantendré PG (para público general) por las familias”, señaló.

Prometió ser “respetuoso con los espectadores” y lo cumplió.

Este año estuvieron ausentes los invitados especiales como ha ocurrido en años anteriores en los que han participado Ariana Grande, Daft Punk, Rosalía.

El artista también había adelantado esto en la cuenta de Instagram de la NFL y lo cumplió.

"He leído todos los rumores, pero nada podría encajar con la historia que pretendo contar en el show, así que no, no habrá invitados especiales", adelantó el canadiense en un fragmento publicado por la NFL en Instagram.

The Weeknd puso a todos a bailar con Blinding Lights, uno de sus mayores éxitos y con el cual cerró el show de medio tiempo del Super Bowl.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, patrocinado por Pepsi, fue diferente este año debido a la pandemia.

The Weeknd alcanzó la cima de popularidad con Can’t Feel My Face, incluida en su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness, que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Ha tenido otros tres álbumes populares, incluyendo el más reciente, After Hours, lanzado en marzo pasado.

En 2020 encabezó la lista Hot 100 de Billboard por quinta ocasión con el sencillo Blinding Lights. También ha ganado Grammys por su álbum Starboy y la canción Earned It (Fifty Shades of Grey).

