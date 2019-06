Sebastian Soto, el juvenil que clasificó a EU en el Mundial Sub-20 y pudo jugar con México

El futbolista Sebastian Soto, quien forma parte de la Selección de Estados Unidos Sub-20, tuvo una brillante actuación en los Octavos de Final de Polonia 2019, al marcar un doblete que fue clave para eliminar al combinado de Francia y avanzar a los Cuartos de Final.

Soto, nacido en Carlsbad, California el 28 de julio de 2000, se ha convertido en uno de los jugadores más peligrosos del conjunto americano y una de las figuras más sobresalientes de la Copa del Mundo. Sebastian es por el momento el tercer mejor goleador del certamen de la FIFA con cuatro dianas y sorprendentemente el ‘killer de las Barras y las Estrellas’ puede jugar con la Selección Mexicana.

El atacante que representa actualmente a Estados Unidos en el Mundial Sub-20 puede ser llamado en un futuro por Gerardo Martino, técnico de México, al contar con la nacionalidad azteca gracias a su madre, Mónica Soto. Sin embargo, Sebastian también puede jugar con la Selección de Chile al llevar sangre andina en sus venas por su padre Fabricio.

Pese a que el delantero está defendiendo los colores de Estados Unidos en la Copa del Mundo, Sebastian aún tiene la posibilidad de jugar con México o Chile porque todavía no ha debutado con la Selección de Mayor.

Al preguntársele si ha sido contactado por las federaciones de Chile o México, Soto responde que esos temas son manejados por su agente. No obstante, la realidad radica en que el jugador está tomándose su tiempo, incluso si dice que en estos momentos “el 100 por ciento de mi atención” está puesta en el Mundial Sub-20.

“No me encuentro aún en una posición en la cual deba tomar una decisión con respecto a la selección de mayores”, afirmó. “Allí es donde nos encontramos actualmente, no tengo que tomar una decisión sobre ello, por ahora”.

En el caso de jugadores portadores de varios pasaportes, el deseo de sus familiares puede ejercer una influencia enorme, pero Fabricio y Mónica están decididos a no interferir en ello. “Será decisión de Sebastián en un 100 por ciento”, indicó Fabrizio.

Sebastian fue descubierto a los 15 años cuando jugaba con el San Diego Surf por el entonces director de la academia del Real Salt Lake y exasistente de la selección nacional de Estados Unidos, Martín Vásquez, quien quedó tan impresionado con Soto que terminó ofreciéndole un cupo en la academia del RSL. La oportunidad de proseguir el desarrollo de Soto en una academia profesional era una idea atractiva, pero implicaba dejar San Diego y mudarse al desierto en Casa Grande, Arizona, a cinco horas de distancia en carretera. Fabrizio y Mónica estaban renuentes, pero Sebastián terminó convenciéndoles.

“Sebastián estaba determinado a ir”, recuerda Fabrizio. “Nos dijo: ‘Tengo que hacer esto. Quiero hacerlo’. Todo lo que le pedimos fue que mantuviera altas calificaciones. Fue probablemente la mejor decisión que jamás haya tomado, pero fue difícil para nosotros dejarlo ir”.

Soto pasó los dos años siguientes trabajando en su juego de contención y su capacidad de hacer sociedades con sus compañeros. Le ayudó el hecho de que Soto experimentó un crecimiento que eventualmente le hizo alcanzar seis pies de estatura y le permitió lidiar mejor con los retos físicos que se le atravesaron. Después de ello, los goles vinieron al mayor: convirtió 43 goles en 25 partidos durante la temporada 2017-18 de la Academia de Desarrollo de U.S. Soccer.

Ese éxito condujo a tomar otra decisión importante. Soto pudo haber optado por la ruta universitaria: un cupo en el equipo de Cal-Berkeley era suyo si lo deseaba. Por el contrario, optó por seguir sus sueños y dirigirse a Alemania con el Hannover. Esta vez no sólo fueron Fabrizio y Mónica los que tenían que dejarle ir. También estaban Vásquez y el RSL.

“A nosotros nos dolió porque pienso que se va a convertir en un muy buen delantero y muy buen jugador”, dijo Vásquez. “Aunque a la vez, estamos felices por él. Los jugadores llegan a la academia con objetivos, con sueños y éstos persiguen sus sueños. El trabajo extra hecho por Sebastián (los ajustes, esa consistencia y hambre que nos mostró) lo llevó hasta allí”.

Por su parte, Soto indicó: “Todo lo relativo a la adaptación, esperaba que fuera mucho más difícil. Dejé (mi casa) cuando tenía 15 años, por eso ya sabía cómo se sentía. Obviamente, se trata de un país, idioma y cultura diferentes y esa es la parte difícil. Pero el RSL realmente me ayudó en ese sentido y cuando llegué a Alemania pensé: ‘Oh, no es tan grave’. El idioma constituye un shock. El alemán es difícil. Cuando miro atrás, pensé que no había forma de que aprendiera ese idioma. Aunque ahora han pasado ocho meses y entiendo aproximadamente un 90 por ciento. Me va sumamente bien”.

Soto, quien debutó con el primer equipo de Hannover el pasado mes de abril, terminó la campaña 2018/19 con 17 goles en 24 duelos en la categoría Sub-19 y se perfila a convertirse en la historia de éxito más reciente para un futbolista norteamericano, pero con posibilidades de jugar con la Selección Mexicana.

Con información de Jeff Carlisle | U.S. Soccer .