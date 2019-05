'Rush', un 80% de la relación de Niki Lauda con James Hunt

Rush, la película que muestra la rivalidad entre Niki Lauda (quien falleció este lunes) y el piloto británico James Hunt, no mostró del todo lo que pasó con la relación entre ambos, ya que estos llegaron a ser amigos.

"Yo pienso que un 80 por ciento (de la película) realmente sucedió", dijo en una entrevista realizada por el periodista Graham Bensinger en 2013, el año en el que se estrenó el filme.

En la charla, Lauda relata que el filme muestra la rivalidad entre ambos en las carreras.

"Conocía a James de la F3. Estábamos siguiendo más o menos el mismo camino para intentar llegar a la F1. Nuestra relación era muy buena. Cuando me ganó el campeonato por 0.5 puntos, le dije que estaba contento de que el campeón fuera él y no otro", indicó.

Con los años, Lauda y Hunt formaron una amistad duradera.

"Cuando James se retiró se puso en una situación personal terrible. Bebía mucho y perdió todo su dinero, porque invirtieron su fortuna en unas empresas cuyas acciones perdieron valor. James acabó sin dinero y completamente arruinado. Le llamé y le dije que iba a venir a Londres, que nos podíamos ver", contó.

"Vino en una bicicleta con los neumáticos desinflados. Parecía estar acabado. Pelo largo, ropa sucia... Le dije: '¿Estás loco o qué?' '¿Qué quieres decir?', me dijo. 'Mírate en el espejo. James, vas a matarte si sigues así'. 'No tengo dinero'. '¿Cuánto necesitas? Te daré 300 libras, pero haz algo. Te apoyo, pero has de volver'", abundó.

Señaló que luego de eso, la vida de James mejoró: "estaba completamente limpio y trabajó para la BBC (como comentarista de carreras). Todos estábamos contentos de que James volviera a estar con nosotros", detalló.

Lauda también contó cómo le afectó la muerte de Hunt, quien falleció a los 45 años de edad por un ataque al corazón.

"Era una personalidad fantástica. Era divertido. Era un hombre al que nunca podías olvidar, cuando le conocías. James es una de esas pocas personas de las que digo que aún están vivas, a pesar de que hace muchos años que han muerto", dijo.

La película, nombrada también como Pasión y gloria, fue dirigida por Ron Howard, escrita por Peter Morgan y protagonizada por los actores Chris Hemsworth1​ y Daniel Brühl, quienes interpretan a los pilotos James Hunt y Niki Lauda, respectivamente.

El austriaco Niki Lauda, quien conquistó tres títulos de la Fórmula 1, ​​falleció a los 70 años, de acuerdo con familiares.

Su vida inspiró los reflectores de Hollywood y así fue como se realizó Rush.