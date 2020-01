Regreso como una leyenda del futbol mexicano: ‘Chicharito’

Luego de 10 años en Europa, el delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández fue presentado de manera oficial este jueves con el Galaxy de Los Ángeles, de la MLS, e indicó que regresa como una "leyenda".

“Regresé como una leyenda del futbol mexicano. Si pude haber hecho más o no , yo hice todo lo que estaba en mis manos”, señaló el delantero.

‘Chicharito’ dijo que en Europa hubo gente que no lo dejó jugar y expresarse como hubiera querido, pero que es parte del futbol y de lo que aprendió durante su periodo en el ‘viejo continente’, donde militó para el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Wwest Ham y Sevilla.

“Imagínate, regreso como una leyenda del futbol mexicano, por más que esto le va a molestar a muchos. No sé, nunca me ha encantado hablar del hubiera”, añadió.

Hernández señaló que entre sus objetivos están jugar el mayor tiempo posible y seguir imaginando cosas ‘chingonas’. Dijo que esta es una oportunidad de demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo.

“Esta liga (la MLS) y este equipo me están dando la oportunidad de mostrar que soy uno de los mejores jugadores del mundo. Es por eso que me quieren aquí, para tratar de mejorar esta liga y este equipo. Es una situación de ganar-ganar-ganar. Sé que estaré en la cancha la mayor parte del tiempo si sigo trabajando duro para el club. Voy a hacer lo que he amado desde que estaba en el vientre de mi mamá”, indicó.

“Todo eso, como me lo imagino, porque he imaginado ‘cosas chingonas’ desde que tenía memoria, desde los 5 años, que sean como hasta la fecha y mucho mejor de lo que me llegué a imaginar”, agregó el mexicano.

‘Chicharito’ Hernández firmó con el LA Galaxy por 3 años y con la posibilidad de uno más. Sú último club fue el Sevilla español.

En lo que iba de la actual temporada con el Sevilla, el 'Chicharito' había jugado sólo en nueve partidos.

El Galaxy llegó a los playoffs la temporada anterior, apoyado en los 30 goles que aportó el sueco Zlatan Ibrahimovic, un récord del equipo. Pero el club dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto quedó necesitado de otro delantero cuando Ibrahimovic decidió volver a Europa y se enlistó en el Milan.

Con información de AP*