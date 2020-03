Paulo Dybala, de la Juventus, da positivo a COVID-19

Paulo Dybala, jugador de la Juventus, dio positivo este sábado a la prueba del COVID-19, informó el jugador en su cuenta de Twitter.

Su novia, Oriana Sabatini, también dio positivo al patógeno.

"Quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", publicó.

Sabatini explicó que se realizaron la prueba para detectar el virus el jueves, dado que ella presentaba síntomas de la enfermedad, como un fuerte dolor de garganta y cansancio constante.

"Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor. Sigo como con esa sensación de cansancio, pero ya no estoy tan mal", dijo en su cuenta de Instagram.

Remarcó que ha estado observando noticias sobre cómo algunas personas en Argentina no están atendiendo el llamado a no realizar viajes no esenciales.

"Creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la situación y lo grave que sería para un país como Argentina que mucha gente se contagiara al mismo tiempo", comentó.

El viernes, el presidente Alberto Fernández decretó una cuarentena nacional para el país que durará hasta el próximo 31 de marzo.

La Juventus indicó que el jugador argentino está “en aislamiento voluntario (en Italia), no ha presentado síntomas y está bien”.

Anteriormente, la escuadra informó que el defensa Daniele Rugani y el mediocampista Blaise Matuidi están infectados con el nuevo coronavirus.

En total, más de 10 futbolistas de la Serie A italiana han dado positivo al SARS-CoV-2.

