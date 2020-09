¿A qué hora es el partido inaugural de la NFL y en qué canales pasará?

Este jueves arranca el primer juego de la NFL desde el Super Bowl en febrero, ya que este año se canceló la pretemporada debido a la pandemia de coronavirus. Ahora, la mayoría de los equipos abrirá sus pizarras locales sin la asistencia de los fanáticos.

Han pasado tant eventos desde que los Jefes de Kansas City alzaron el trofeo Vince Lombardi, después de derrotar a los 49ers de San Francisco. Así que te dejamos dónde podrás disfrutar la transmisión en vivo de los partidos de la Semana 1 de la NFL.

Jueves 10 de septiembre

La batalla inicia esta tarde entre los Texanos de Houston que irán a la casa de los campeones del Super Bowl LIV, los Jefes de Kansas City, en Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri. Este enfrentamiento será transmitido por ESPN 2 y TUDN.

Domingo 13 de septiembre

12:00 horas

La jornada dominical de la NFL la abrirá el duelo entre los empacadores de Green Bay y los Vikingos de Minnesota Vikings a las 12:00 horas por Fox Sports.

El encuentro entre los Halcones Marinos de Seattle y los Halcones de Atlanta se transmitirá por Fox Sports 2.

Por su parte, TUDN transmitirá el duelo entre los Delfines Miami contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Los encuentro entre Cafés de Cleveland vs Cuervos de Baltimore; Jets de Nueva York vs Bills de Búfalo; Raiders de Las Vegas vs Panteras de Carolina; Osos de Chicago vs Leones de Detroit, y Potros de Indianápolis vs Jaguares de Jacksonville serán transmitidos por NFL Pass, el servicio de audio y video basado en suscripción por internet.

15:00 horas

Los partidos del domingo por la tarde comienzan con el duelo entre los Bucaneros de Tampa Bay vs. Santos de New Orleans Saints será transmitido por Fox Sports.

Por su parte, TUDN transmitirá el partido entre los Cardenales de Arizona Cardinals y los 49ers de San Francisco 49ers.

El encuentro entre Cargadores de Los Ángeles vs. Bengalíes de Cincinnati será por el canal Fox Sports.

19:20 horas

Los Vaqueros de Dallas vs. Carneros de Los Ángeles abrirán el primer juego de Sunday Night Football de la temporada 2020, y será transmitido por ESPN.

Lunes 14 de septiembre

18:00 horas

Los Acereros de Pittsburgh vs Giants New York escenificarán el primer juego del Monday Night Football, y será transmitido por ESPN.

21:20 horas

La Semana 1 de la NFL la cerrarán los Titantes de Tennessee cuando enfrenten a los Broncos de Denver Broncos . El juego también será transmitido por ESPN.