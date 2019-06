Partido 'Leyendas del América' se queda sin el 'Cuau'; asistirá a llamado de AMLO

CUERNAVACA, Morelos.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que no asistirá al partido 'Leyendas del América', el cual se llevará a cabo este sábado, pues dijo que es prioridad respaldar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para defender al país. Aseguró además que quienes "se rompen la maraca" en Estados Unidos son los mexicanos.

“Yo que viví en Estados Unidos y vi quiénes son los que se rompen la 'maraca' en el campo, en las cocinas, lavando platos; los que se suben a los edificios enormes son los mexicanos. Hay muchos chefs, meseros y van simplemente a trabajar para sacar a su familia adelante”, expresó Blanco Bravo.

Aunque aseguró que ya tenía preparados los tenis que usaría en el partido de este sábado, aseguró que este viernes viajará a Tijuana, Baja California, para sumarse al mitin por la amistad y la unidad del presidente de México, pues añadió que la posible aprobación de aranceles afectará a productores del estado, en especial a los productores del campo.

“Vamos para allá. Hoy en la noche (viernes) acudimos al llamado del presidente; yo amo a mi país, siempre he defendido con el alma a mi patria y vamos apoyarlo. Lo más importante es el diálogo, ojalá se llegue a una solución. Nos tenemos que unir como mexicanos”, señaló.

Reiteró que es necesario respaldar a todos esos jóvenes mexicanos que van en búsqueda de una ilusión para ayudar a su familia que se queda en México. Además, aseguró que él conoció a varios connacionales el tiempo que vivió en Chicago.

“Sí me duele lo que pasa, porque a veces hay discriminación contra los chavos; yo los he visto y me duele porque yo también soy banda, y ellos tienen hasta tres trabajos. Eso es lo que debemos valorar, lo más importante es unirnos”, reflexionó.

Por último, Cuauhtémoc Blanco añadió que buscará reunirse con empresarios morelenses que están en la incertidumbre, y analizar esquemas de trabajo para hacer frente a la situación, en caso de que se apruebe la decisión del presidente Donald Trump de aplicar el 5 por ciento de impuesto a productos mexicanos.