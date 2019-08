¡Enorme! Paola Morán se cuelga la medalla de plata en la final de los 400 metros

Paola Morán gana la medalla de plata para México en la final de los 400 metros planos, en el evento celebrado en el Estadio Atlético de la Videna, en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La velocista jalisciense arrancó muy bien y terminó con un tiempo de 51.02, detrás de la jamaquina Shericka Jackson (50:73). La estadounidense Courtney Okolo se llevó el bronce con 51:22.

La última presea para México en esta prueba fue en los Panamericanos de Río 2007, cuando Ana Gabriela Guevara -actual titular de la Conade- se colgó el oro y también ligó el tricampeonato continental.

“Era algo que venía a buscar, sabía que iba a ser difícil y que no era favorita pero lo conseguí. Fue clave no tensarme y eso me lo dice mucho mi entrenador, fue una buena carrera”, compartió Paola.