Paola Espinosa y Rommel Pacheco, los medallistas olímpicos que dan clases en 'Aprende en Casa II'

Los clavadistas y medallistas olímpicos Paola Espinosa y Rommel Pacheco forman parte de la nueva plantilla de docentes... al menos en el programa 'Aprende en Casa II'.

En la estrategia realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los niveles básico y medio superior del país, ambos deportistas han mostrado rutinas para que los niños (y no tan niños) realicen ejercicio en sus casas.

En el caso de Paola Espinosa, sus rutinas consisten principalmente en estiramientos, como se puede observar a continuación (a partir del minuto 5:20):

Mientras que Pacheco aprovecha para mostrar ejercicios que sean divertidos para los estudiantes y su familia.

"Los ejercicios son bastante genéricos; es como jugar. Los traté de hacer dinámicos y con juegos para que los niños quisieran hacerlo (...) que se estiren, que se muevan, que se oxigenen y que agarren el amor por el deporte", declaró este miércoles en entrevista en W Radio.

En la emisión, reiteró que lo mostrado en los videos no son una clase como tal.

Aclaro: no es una clase de educación física (...) Sé de deporte porque toda la vida lo he realizado; la idea era que se activaran. No solo hice una rutina por hacer: busqué que no sean ejercicios de alto impacto, que no se vayan a lastimar las articulaciones. Hice mi investigación", aseveró.

Además, dio algunos consejos sobre cómo calentar antes de hacer cualquier actividad deportiva.

"Antes de iniciar, respiren profundamente tres veces y comiencen moviendo las articulaciones . Muevan los brazos hacia atrás ocho veces y otras ocho hacia delante. La cadera hacia un lado, hacia el otro, los tobillos", destacó.

(En este ejemplo, la participación del clavadista inicia en el minuto 6:56)

