Paola Espinosa responde a críticas de Ernesto D'Alessio y Tatiana Clouthier

La medallista olímpica Paola Espinosa respondió a las críticas de los diputados Ernesto D’Alessio y Tatiana Clouthier, que cuestionaron los criterios de selección para que la clavadista estuviera en los Juegos Panamericanos a realizarse en Lima, Perú.

"En un metro Paola Espinosa quedó en quinto lugar. Ganó en tres metros. No participo en sincronizados, y la llevan en todo. ¿Explíquenos los criterios a todos los mexicanos por favor?", cuestionó D’Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, en su cuenta de Twitter.

En 1 metro @paolaespinosaof quedó en 5to lugar. Ganó en tres metros. No participo en sincronizados, y la llevan en todo. ¿Explíquenos los criterios a todos los mexicanos por favor? @yahel_castillo — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) 25 de junio de 2019

La clavadista mexicana, quien tiene un récord de 13 medallas panamericanas, respondió a los legisladores en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“Hola Ernesto y Tatiana, me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá en un deporte tan bonito como lo es los clavados, en esta polémica que se ha hecho en un deporte que le ha dado muchas medallas a México”, dijo en un video difundido este martes en su cuenta de Twitter.

.@Ernestodalessio @tatclouthier

Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar pero con gusto les digo personalmente quien soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar no restar. pic.twitter.com/drvZ6SIuSp — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) 25 de junio de 2019

"Yo me gané mi lugar, nadie me ha regalado nada, con una muy buena puntuación, no nada más esta temporada sino la pasada también. Quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes, no sólo una", aseguró.

Asimismo, invitó a los diputados a informarse más y ver el otro lado de la moneda, y los convocó a una reunión para aclarar sus dudas al respecto.

"No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Sino los procesos, que sean limpios y transparentes", escribió más tarde D’Alessio.

Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tu, gana México ???????? https://t.co/vFnZQDvESe — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) 25 de junio de 2019

Asimismo, la legisladora por Morena, Tatiana Clouthier, dijo en la misma red social que en ningún momento hay algo contra el trabajo de la medallista olímpica. "El reconocimiento es público y toda la suerte a los deportistas", escribió.

Paola en ningún momento hay algo contra tu trabajo. El reconocomiento es público y toda la suerte a los deportistas. La petición ha sido transparencia en los procesos d las Federaciones y en ello seguiremos. Suerte en Lima. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 25 de junio de 2019

Tanto los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Campeonatos Mundiales de Natación FINA de Gwangju, Corea, reparte pasaportes olímpicos, razón por la cual -asegura- va con la mejor preparación para ambas justas.