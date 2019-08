Naomi Somellera, la reina de la natación en Lima 2019, conquista su quinto oro

Naomi Somellera Mandujano, la sirena mexicana que a sus 20 años reina en la alberca del Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), al conquistar su quinta medalla de oro de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

La nadadora mexicana obtuvo el primer lugar en la final de 50 metros mariposa S7, con una marca de 39 segundos, 38 centésimas. La plata fue para su compatriota Nesbith Vazquez y el bronce fue para la estadounidense Abigail Gase.

El primer metal áureo del día fue para el sudcaliforniano Luis Armando Andrade, quien conquistó el oro para México, en la final de 200 metros combinado individual SM8, con un tiempo de 2 minutos, 36 segundos. 71 centésimas.

Con las dos preseas doradas en la jornada matutina, por conducto de Andrade y Somellera, que aunados al metal dorado que recibió el relevo femenil 4x100 combinado, dejaron el medallero nacional con 40 preseas de oro hasta el momento, en Lima 2019.

Con esta cifra, México ya supera la actuación de Toronto 2015, en donde se obtuvieron 38 medallas doradas.

“Me siento muy contenta, feliz, agradecida, me llena de mucha emoción poder estar dentro del podio y escuchar el himno nacional, es algo muy bonito y me llena de mucho orgullo”, compartió Naomi, tras escuchar por quinta ocasión el Himno Nacional de México.

Detrás de sus logros, Naomi destacó que hay muchas horas de entrenamientos. “Es trabajar muy fuerte, echarle muchas ganas al entrenamiento, el trabajo se ve aquí y la verdad estoy muy contenta con lo que logré”, comentó.

En junio pasado, la nadadora originaria de Comalcalco, Tabasco, pero que representa a Veracruz desde hace algunos años, superó un desajuste físico que le ocasionó dos desmayos, que detuvieron sus entrenamientos durante unos días.

“Hace unos meses pasé una situación algo complicada para mí, pero a pesar de todo eso seguí con el trabajo, entrené bien, no fueron fáciles los entrenamientos, fue un mes difícil, pero no imposible, eso me llena de satisfacción también, que pude recuperarme rápido y regresar a la piscina fue lo máximo para mí”, reconoció Naomi, quien cumple en Lima con su segunda cita parapanamericana.

“El sábado competiré en mi última prueba aquí en Lima y me falta el Campeonato Mundial en Londres, espero hacer una buena actuación y mejorar mis tiempos, estaré con la mejores del mundo y me emociona mucho compartir la alberca con las que ya ganaron medallas en Juegos Paralímpicos”, resaltó Naomi, quien en el Mundial Ciudad de México 2017 conquistó su primer título del orbe.

Por último, la nadadora de talla baja dedicó sus logros a su familia, a su entrenador José Peláez y a sus compañeros de equipo, entre quienes destacó a Nely Miranda y Daniela Tello, por su apoyo en todo momento.