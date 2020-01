Miles de aficionados firman petición para que Kobe Bryant sea el nuevo logo de la NBA

Miles de aficionados del basquetbol han firmado en las últimas horas una petición en Change.org para que Kobe Bryant, quien murió el domingo en un accidente de helicóptero, sea la nueva silueta del logo de la NBA, lugar que actualmente es ocupado por Jerry West, también exestrella de los Lakers.

"Luego del fallecimiento prematuro e inesperado del gran Kobe Bryant, firma esta petición en un intento de inmortalizarlo para siempre como el nuevo logotipo de la NBA", dice la petición 'Petition to make Kobe Bryant the new NBA Logo ', creada por el usuario Nick M .

Poco después de las 10:50 horas de este lunes, la petición había sido apoyada por casi 265 mil personas.

Esta no ha sido la única solicitud por la cual los aficionados y seguidores de Kobe buscan inmortalizarlo en el logo de la liga.

Otra petición, llamada 'Make Kobe Bryant the new NBA Logo', menciona que Kobe "fue la cara del baloncesto durante casi 20 años y es un símbolo de perseverancia, fuerza y amor". Esta ha sido firmada por casi 16 mil personas.

La petición 'Switch the NBA logo to Kobe Bryant instead of Jerry West #Mambaforlogo' también tiene miles de firmantes, casi 5 mil a las 10:50 horas.

Algunas otras en la plataforma son las siguientes:

-'Change the NBA logo to Kobe Bryant '

-'NBA - Change logo to Kobe Bryant '

-'Change the NBA logo in commemoration of Kobe Bryant '

-'Change the NBA logo to Kobe Bryant '

En redes sociales, el hashtag #MakeKobeTheLogo se ha hecho tendencia, en la que los usuarios han propuesto sus propios diseños del nuevo logo de la NBA.