Míchel llega a Pumas con cartera abierta para traer jugadores

A unas horas de su llegada al país, el español Miguel González, Míchel, fue presentado este martes como técnico de Pumas de la UNAM, al que dirigirá por los próximos dos años, aunque le gustaría quedarse por otros 10.

En sus primeras declaraciones, enfundado con los colores del club Universidad, destacó que contará con todo el respaldo de la directiva en cuanto al respaldo económico para hacerse de los jugadores que necesita, sin descuidar, por supuesto, la cantera.

“Contamos con que sí hay dinero para reforzar el equipo, estamos todos de acuerdo desde la dirección deportiva, presidente, el propio entrenador y la gente que trabaja en el club sobre las necesidades qué hay; no sé si son tantas las necesidades de futbolistas”, expresó.

En rueda de medios en las instalaciones del club en la Cantera y acompañado por el director deportivo del club, Jesús Ramírez, y siempre muy sonriente, añadió que aun sabiendo que no se contará con el presupuesto, de ninguna manera exigiría un cambio.

“No creo que tenga que haber un cambio muy importante, entre otras cosas porque aun habiendo mucho dinero, que no es el caso, nosotros tampoco exigiríamos un cambio radical porque entendemos que el plantel se va ajustando a una filosofía del club para ser competitivo.

"Entonces, dentro de esas coordenadas está hacer el equipo, reforzar las posiciones necesarias y a partir de ahí entender lo qué significa este club no solamente en el futbol mexicano, sino en general en el balompié mundial siempre ha sido una referencia en la formación de jugadores”, agregó.

Dijo que le gustaría quedarse mucho tiempo en Pumas, pero también destacó que no se puede ir por el octavo campeonato si no se preparan para competir y no se forman un carácter, pues los partidos no se ganan con solo ponerse la camiseta y que tiene tiempo para planear la pretemporada.

“Mucho más allá de pensar en ganar, qué es lo que queremos, no entendemos la victoria si no se compite; tengo una idea a desarrollar, no sé si resulte, pero resalto el trabajo y si queremos ser el equipo ganador deberá ser humilde y ambicioso porque no estamos solo para ganar poniéndote la camiseta”, explicó.

Sobre las líneas que necesita reforzar, son la defensa y el medio campo, todos ellos podrán ser elegidos por él, y al preguntársele por cuánto tiempo llega al club, respondió siempre sonriente que “por 10 temporadas que es lo que quiero estar aquí, pero oficialmente por dos”.

En su intervención, al hacer la presentación del estratega, Jesús Ramírez señaló que con la llegada de Míchel “se inicia una nueva etapa en nuestro club acompañadas de trabajo y de experiencia. Ya empezamos a trabajar para definir el plantel que va a encarar el próximo torneo”.