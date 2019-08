México y Brasil se enfrentan en Lima 2019

La delegación mexicana ha entrado en una lucha con Brasil por el segundo lugar del medallero de los Juegos Panamericanos.

Con 20 oros —cifra que rebasa las 19 pronosticadas por la directora de la Conade, Ana Guevara— el país se ubica, hasta el cierre de esta edición, en la tercera posición de preseas, dos oros abajo de Brasil y ya muy lejos del liderazgo de EU, que acumula 54 metales áureos.

Este domingo por la noche, con 24,400 puntos, la quinteta mexicana femenil le dio a México su vigésimo oro, en la prueba conjunto de cinco pelotas de gimnasia rítimica, arriba de EU (plata) y Brasil (bronce).

La noche del sábado, los clavadistas Yahel Castillo y Juan Celaya ganaron otra presea dorada en el trampolín tres metros sincronizados, por encima de Canadá (plata) y EU (bronce).

Más temprano, el equipo de gimnasia femenil consiguió otro oro, histórico, en la prueba de All Around de la gimnasia rítmica. Con lágrimas en los ojos, las jóvenes entonaron el himno nacional ante la mirada atónita del público, ya que México no estaba entre los favoritos para llevarse esta presea.

La Selección de Futbol Sub-22 avanzó a semifinales tras vencer 2-0 a Ecuador y con ello se meten a la luchar por el primer lugar.