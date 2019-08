México, a un marcador de alcanzar récord histórico en Lima 2019

Luego de que el martes el corredor Fernando Martínez quedara en primer lugar en la final de los 5 mil metros planos, el país llegó a 22 oros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la misma cantidad que obtuvo en Toronto 2015. Sin embargo, todavía está lejos de su mejor marca de 42 metales áureos de Guadalajara 2011.

No obstante, esa marca conseguida en la capital jalisciense no siempre es tomada en cuenta porque, ese año, México consiguió más plazas por su condición de local. La mejor actuación de la delegación nacional fuera del país fue en Mar de la Plata 1995, donde se cosecharon 23 preseas doradas.

Pero como este miércoles la final de raquetbol será disputada por Rodrigo Montoya y Álvaro Beltrán, con lo cual el oro y la plata están aseguradas, México alcanzará sin problema, también, esa marca.

“Ya alcanzamos la meta de Toronto, pero estoy seguro de que la rebasaremos por las otras pruebas de raquetbol femenil”, dijo a El Financiero el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla.

Cuestionado sobre la posibilidad de que los atletas mexicanos no asistan a la clausura de Lima 2019 en protesta por la falta de recursos, dijo: “esa es una noticia falsa, yo he hablado con entrenadores, jefes de equipo y atletas y no: México estará en la ceremonia”.

También aseguró que la próxima semana, en cuanto llegue al México, dará seguimiento al financiamiento del COM. “Los recursos llegarán a la Conade a través de etiquetados, de un capítulo especial. Nuestro propósito es reabrir el Centro Deporivo Olímpico Mexicano (CDOM) en los primeros días de septiembre”.