Mexicanas suman otro oro por rutina de gimnasia rítmica en Lima 2019

LIMA.- En dos días, México igualó el número de preseas de oro que había conquistado en toda la historia de la gimnasia rítmica en los Juegos Panamericanos. Y de nuevo lo hizo con un grupo de deportistas que mostraron la precisión de un mecanismo de reloj en su rutina.

Las mexicanas Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sáinz se llevaron una nueva medalla de oro, esta vez en la rutina de cinco pelotas en la competencia de gimnasia rítmica de los Juegos Panamericanos.

Se llevaron esta medalla día después de conquistar el sábado otro oro en la prueba de All Around por conjuntos en gimnasia rítmica en los Panamericanos Lima 2019.

Antes de la cita en Lima, los únicos dos títulos panamericanos que la delegación mexicana había conseguido en la gimnasia rítmica se remontaban a 2011, cuando fue local en Guadalajara y cuando Cinthya Valdez se coronó en mazas y aro en forma individual. No había una sola presea de oro por equipos, sino hasta que llegó la quinteta liderada por la entrenadora Blajaith Aguilar, quien fue alguna vez compañera de Valdez y quien había conseguido bronce en el all around de Río de Janeiro 2007.

“Es increíble haber llegado a una prueba como esta, ante rivales tan fuertes, y haber alcanzado el oro”, consideró Maldonado. “Estamos demostrando que es posible trabajar en equipo y lograr buenos resultados, y esto es una motivación para seguir adelante”.

México totalizó 24 mil 400 puntos, para superar a Estados Unidos, que se hizo de la plata con 24 mil 100. Las gimnastas brasileñas subieron al podio con el bronce y una evaluación de 22 mil 500.

Resta un día de competiciones en la gimnasia deportiva dentro del Polideportivo de Villa El Salvador. Este lunes, se disputan las finales individuales de mazas y cinta, así como la competición por equipos con tres aros y dos pares de mazas.

“Todavía vamos a entrenar para la competencia de mañana”, recalcó Galindo. “Recién mañana veremos si podremos celebrar”.

Hay posibilidades. Fue precisamente la rutina de tres aros y dos pares de clavas la que decantó la victoria en el all-around.

“Sería una enorme satisfacción ganar las tres medallas de oro por equipos”, manifestó Galindo.