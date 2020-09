Messi se queda en el Barcelona: la novela se acabó

La novela se acabó. Lionel Messi jugará una temporada más en el Barcelona.

El delantero argentino anunció oficialmente este viernes que, pese a una intención inicial de abandonar el club en el que ha estado por 20 años, se quedará a cumplir su contrato que vence en 2021. Luego, se podrá ir libre a donde prefiera.

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio.

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo", dijo en una entrevista para Goal.

La decisión de Messi se da luego de una mañana de 'fuego cruzado' entre su padre y la Liga española por la interpretación de una cláusula de su contrato que, según el jugador, le permitiría marcharse gratis este año, pero que no avala la competición.

Antes, Jorge Messi, padre del jugador, se reunió con el presidente de club, Josep Bartomeu, en una junta que habría sido clave para que el futbolista decidiera seguir jugando para la institución catalana.

Según versiones de prensa española y argentina, el Barcelona le transmitió a Messi que no le venderían y que en caso de mantener su postura irían a los juzgados, lo que quiso evitar el jugador.

Además de hacerle ver que lo mejor era despedirse de buena forma de una afición que lo ha arropado siempre.

El Barcelona le ha ofrecido a Messi una extensión de dos años, con lo que formaría parte del club hasta la temporada 2022-23. Los azulgranas quieren que la 'Pulga' complete su carrera en el club al que se vinculó hace casi 20 años.

El Barsa inicia la temporada de la Liga enfrentando al Villarreal a fines de mes.