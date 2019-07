Me voy porque en México no me dejan competir: Pliego

Tras anunciar que competirá por Uzbekistán para ya no ser víctima de la corrupción del sistema deportivo mexicano, la esgrimista queretana Paola Pliego asegura a El Financiero que el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, miente cuando asegura que ella decidió cambiarse de bandera porque tiene conflictos personales con el presidente de la Federación Nacional de Esgrima (FNE), Jorge Castro.

“(Mi decisión) no tiene nada que ver con eso, él busca salirse del tema y no hablar bien de la situación. Yo no tengo ningún problema personal con nadie. Me voy porque en México no me dejan competir”, asegura la mejor sablista del país vía telefónica desde Roma, donde reside.

También en entrevista con esta casa editorial, Padilla rechazó las acusaciones que Pliego hizo en su contra en una carta que la esgrimista difundió el martes en sus redes sociales. En ella, Pliego explica los motivos de su decisión y llama “cómplice de actos gravísimos” a Padilla, a quien también le dice: “Tu palabra no vale nada”.

“Para los Centroamericanos (de Barranquilla 2018) efectivamente yo le dije que le garantizaba su participación, pero antes tenía que hacer el proceso selectivo correspondiente y medirse con sus compañeras; jamás le dije que su pase sería directo. Ella no lo hizo argumentando que yo le había dicho que le garantizaba su pase. Y ella fue la que tomó la decisión de no participar en ningún selectivo porque la Federación, según ella, tiene un presidente espurio”, ataja el funcionario, quien además sostiene que Pliego y su familia tienen conflictos de interés con Castro. “La Asociación Queretana de Esgrima está en manos de la familia de Paola y ellos son los que han auspiciado esta situación contra Castro”, comenta Padilla.

Pliego niega esa versión y asegura que el COM “ha fingido que no pasan cosas ilegales en la FNE”, y eso la ha afectado como atleta.

La mexicana quedó fuera de los Olímpicos de Río 2016 luego de que diera positivo en un control antidopaje de la Conade. Cuatro meses después, la Agencia Mundial Antidopaje determinó su inocencia y ordenó, por irregularidades, la suspensión por seis meses del laboratorio antidopaje del organismo que entonces dirigía Alfredo Castillo. La FNE jamás la defendió.

Por esa razón, Pliego admite que sí demandó ante la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo a la Conade, a la FNE y al COM, pero niega que esa querella haya tenido que ver con los supuestos problemas personales que tiene su familia con Castro.

“Eso no es cierto, Carlos no tiene ni idea de lo que está hablando”, concluye.