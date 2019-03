McLaren quita logo de tabacalera para el GP de Australia

McLaren competirá en el Gran Premio de Australia que abrirá la temporada de la Fórmula Uno sin el anuncio de la marca British American Tobacco (BAT) en sus autos, en medio de las preocupaciones sobre la estricta regulación de publicidad antitabaco del país.

La decisión del equipo británico sigue a la de Ferrari de dejar de lado el logo de Philip Morris en Albert Park, citando problemas con las autoridades de salud de Australia.

McLaren anunció una "asociación global" con BAT el mes pasado, que incluía tener la marca "A Better Tomorrow" de BAT en sus autos y los trajes de los pilotos.

Un portavoz de McLaren dijo en un correo electrónico que "BAT decidió de antemano no tener su marca en el auto o el equipo con A Better Tomorrow, sino pasar sus derechos de marca a Seven Eleven para esta carrera".

BAT dijo ser "consciente de la postura que el gobierno australiano toma actualmente hacia productos de riesgo potencialmente reducidos".

"Combinado con el hecho de que, en consecuencia, no vendemos estos productos allí, tiene sentido transferir los derechos de marca a uno de nuestros clientes comerciales clave en lugar de usarlos nosotros mismos", destacó una portavoz en un comunicado.

Los medios australianos informaron el mes pasado que los departamentos de salud del gobierno estaban investigando si la librea original de Philip Morris de Ferrari había violado la prohibición de la publicidad del tabaco.