Maradona será operado por un coágulo en el cerebro

El astro del futbol, Diego Armando Maradona, será intervenido por un coágulo en el cerebro, informó este martes el diario Marca.

Según la publicación, el exfutbolista argentino será intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural (una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta más externa) entre este día y el miércoles. Para ello, lo enviarán a otro sanatorio.

El lunes se dio a conocer que Maradona había sido internado con un cuadro de depresión.

“Está internado, nada grave”, confirmó a The Associated Press un colaborador de la leyenda del futbol, quien pidió reserva de identidad por no estar autorizado a brindar información sobre su salud.

“Viene de una semana muy bajoneado, no quería comer”, destacó la fuente.

Con información de AP

