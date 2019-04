Liverpool, la ola roja que rebasa los confines de la cancha

| Ilustración: Esmeralda Ordaz

“Algunas personas creen que el futbol es una cuestión de vida o muerte. Me decepciona esa actitud. Es más importante que eso”.

No es extraño que estas palabras provengan de un aficionado del Liverpool. Aunque en realidad Bill Shankly era mucho más que eso. Fue el hombre que llevó a los Reds a la cima de la Liga inglesa en los años 60 y 70 y con ello se convirtió en uno de los entrenadores más respetados del Reino Unido.

Explicar al Liverpool en términos estadísticos sería una trivialidad. Sí, es el equipo inglés que más títulos internacionales ha ganado. Y ahora va por la final de la Champions League, cuando mañana visite al FC Barcelona en la ida de las semifinales de este torneo. Pero el alcance de su marea roja rebasa los confines de la cancha para llegar a un terreno en el que este club también sabe jugar: la cultura pop.

En Inglaterra no todo es ganar o perder. No es esa dicotomía a la que se refería Shankly de matar o morir la que impera en los estadios ingleses. Menos en Anfield —la casa del Liverpool desde hace 134 años— entre cuyos muros han sucedido tantas alegrías como tragedias.

Merseyside, el condado donde su ubica este estadio, fue el segundo lugar más bombardeado de ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Ni un pub sobrevivió a los ataques alemanes, pero las bombas apenas levantaron algo de polvo en Anfield, como si la construcción estuviese predestinada a ser el guardián eterno de la ciudad.

Esta fuerza de supervivencia, este estoicismo ante la devastación, propiciaría años más tarde el Mersey Sound, una escena contracultural de Liverpool de los 50 —claramente influenciada por el blues norteamericano y nutrida de vitalidad tras casi dos décadas de depresión por la posguerra— que cambiaría para siempre todas las formas de la música pop.

De esa escena surgieron los Beatles y por eso no fue casualidad que Paul, John, Ringo y George eligieran a Albert Subbins para que fuese el único futbolista en la portada del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967).

Subbins vistió los colores del Liverpool después de la Segunda Guerra Mundial, de 1946 a 1953. El conflicto fragmentó su carrera en dos partes y eso afectó su desempeño. Las crónicas de la época detallan cómo sus 179 partidos y sus 75 anotaciones fueron algunos de los escasos motivos de alegría para la ciudad, que había acabado devastada por la guerra. Esa fue también la razón por la cual su trabajo no recibió tanta atención mediática: en ese momento el tema prioritario era la reconstrucción de Inglaterra, no el futbol.

John Lennon —quien era un férreo aficionado del Liverpool, aunque evitaba hacer declaraciones al respecto para no generar rivalidades— consideró que incluirlo en la portada del álbum sería un acto de justicia, según se cuenta en el documental It Was 50 Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper & Beyond (2017).

Por eso Stubbins fue elegido por encima de otras figuras quizás más cercanas en tiempo a los Beatles, como Bobby Charlton. Paul McCartney —hincha del Everton, el otro equipo de Liverpool y acérrimo rival de los Reds— quería incluir a Dixie Dean, pero al final ganó la decisión de Lennon.

Históricamente, el Everton ha sido asociado a las clases altas de la ciudad, mientras que el Liverpool —fundado por el cervecero John Houlding en 1892— ha sido relacionado con la clase obrera.

Cuatro años después, otra banda británica, Pink Floyd, elegiría un fragmento de You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo) —el himno del Liverpool— para incluirlo al final de su canción Fearless. Roger Waters explicaría mucho tiempo más tarde que, en la época de la posguerra, su familia se estremecía cuando escuchaba los cánticos de los aficionados como una forma de reconciliación social. Un tema muy especial para el músico, pues su padre era militar y había muerto durante la guerra.

You’ll Never Walk Alone. La frase está grabada en las puertas de Anfield. Es un himno que ha acompañado al club en sus derrotas más dolorosas y sus glorias más grandiosas, como la que sucedió en mayo de 2005 en Estambul, cuando remontaron un 3-0 ante el AC Milan en la final de la Champions League: su último título en este torneo.

El origen de este cántico, sin embargo, está a miles de kilómetros del Reino Unido, en Broadway. Fue en ese enclave del teatro musical neoyorquino donde dos compositores, Oscar Hammerstein II y Richard Rogers, crearon la pieza para incluirla en Carousel, que estrenaron en 1945. Y aunque se trataba de una historia de amor, al técnico Bill Shankley le pareció pertinente ponerla en el estadio para alentar a los hinchas, que algo sabían de caminar solos después de tantas pérdidas.

El Liverpool es un sentimiento.