Las protestas proseparatistas de Cataluña permean el encuentro Real Madrid vs. Barcelona

Miles de policías y personal de seguridad privada fueron desplegados este miércoles en los alrededores del estadio Camp Nou de Barcelona para garantizar que una manifestación del movimiento separatista de Cataluña no interrumpa uno de los partidos de futbol más vistos del mundo.

El líder de la liga española, Barcelona, ​​alberga a su feroz rival, el Real Madrid, y los separatistas quieren aprovechar la cobertura de los medios mundiales para promover su apuesta por la independencia de España.

El juego, conocido como El Clásico, se pospuso desde el 26 de octubre por temor a que los separatistas, que en medio de una semana de violentas protestas, intentaran interrumpirlo.

Barcelona es la capital regional de la rica región del noreste de Cataluña. España se opone a cualquier desintegración del país.

Los organizadores de la protesta dicen que más de 25 mil personas se han inscrito para reunirse cerca del estadio e intentarán ingresar. Se espera que cerca de 100 mil fanáticos asistan al partido en el estadio más grande de Europa, y más de 3 mil policías y guardias de seguridad estuvieron presentes.

Horas antes del inicio del encuentro deportivo, la policía instaló barreras metálicas alrededor del estadio. Un detalle especial de los elementos fue asegurarse de que los autobuses que transportaban a los equipos y los oficiales del partido pudieran llegar a tiempo.

Decenas de manifestantes, algunos ondeando banderas catalanas independentistas, comenzaron a reunirse en el estadio Camp Nou unas cuatro horas antes del partido.

El Consulado de Estados Unidos en Barcelona aconsejó a las personas que eviten el área o que tengan precaución si están cerca.

"Estas manifestaciones presentan el potencial de violencia entre grupos radicales a favor y en contra del movimiento independentista catalán", indicaba la alerta. "

Las manifestaciones de este otoño llevaron a enfrentamientos entre la policía, los manifestantes y los opositores".

Los organizadores no han dicho qué forma tomará la protesta, y la policía comentó que no pueden descartar un intento de los manifestantes de interrumpir el partido.

"Lo importante es que jugamos el juego", declaró el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, el martes.

El equipo de Barcelona pidió a sus fanáticos que se comporten con cortesía y que no afecten el partido.

Un oscuro grupo en línea llamado Tsunami Democratic, que está detrás de la protesta, publicó un mensaje en las redes sociales que decía: “¡Hola, mundo! Esta noche, Tsunami tiene un mensaje para ti".

El sentimiento separatista creció bruscamente en Cataluña durante la recesión global que golpeó duramente a España.

Los 7.5 millones de residentes de la zona están divididos en partes iguales por la cuestión de la secesión, según las encuestas y los resultados electorales.

Los separatistas han usado el estadio Camp Nou como plataforma de protesta durante años. Gritan "¡Independencia!" a una hora establecida durante los partidos y, a veces, despliegan pancartas.

El equipo de Barcelona ha recorrido una línea muy delgada entre apoyar el derecho de sus fanáticos a la libre expresión y alinearse con los mayores intereses de Cataluña.

Muchos sienten que no apoya completamente la secesión para no enojar a sus fanáticos catalanes que no son separatistas, ni a sus millones de seguidores en toda España.

Con su lema "Más que un club", se presenta como una institución catalana, alineada con las orgullosas tradiciones culturales y el idioma de la región, que se habla junto con el español en la región semiautónoma.

Su rivalidad con el Real Madrid tiene un trasfondo político de décadas de antigüedad, con muchos catalanes, al igual que los residentes de otras regiones de España, que ven al equipo de la capital como un símbolo de dominación, poder central y un sello distintivo de la unidad y autoridad española.

Los partidarios de Madrid, a su vez, ven a Barcelona como una región traidora que quiere dividir a España. Durante muchos años, algunos fanáticos de Barcelona sostuvieron una pancarta masiva en los juegos que decían "Cataluña no es España".

Los jugadores de ambos equipos generalmente se llevan muy bien. El equipo nacional español que ganó la Copa del Mundo 2010 y dos Campeonatos de Europa estuvo repleto de jugadores de ambos lados.

La seguridad siempre es alta cada vez que juegan, al igual que en muchos partidos de futbol entre rivales feroces, pero no hay antecedentes de violencia en los juegos.

Tsunami Democratic llevó a cabo su primera acción importante en octubre cuando organizó una gran protesta después de que varios de los líderes del movimiento de secesión fueron condenados por su papel en una oferta de secesión fallida en 2017.