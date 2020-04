La Champions, el torneo deportivo que más extrañan los mexicanos durante la pandemia del COVID-19

La Champions League es el torneo deportivo que los mexicanos extrañan más durante la pandemia del COVID-19, reveló este miércoles la empresa Stubhub.

La plataforma de compra y venta de boletos realizó una encuesta en la que encontró que 27 por ciento de los consultados pusieron el torneo europeo de clubes como su opción número uno.

En segundo lugar apareció el torneo local, la Liga MX, con el 26 por ciento de los entrevistados señalando a esa liga como la que más 'dolor' les causó con su suspensión.

El pasado 13 de marzo, la UEFA anunció la suspensión de la Champions League, confirmando 10 días después que el torneo quedaba en pausa indefinidamente.

El anuncio también afectó a la Europa League y Women's Champions League. Las finales de estas tres competiciones estaban programadas para el próximo mes de mayo.

"Aún no se ha tomado una decisión sobre las fechas reorganizadas. Se harán más anuncios a su debido tiempo", agregó la UEFA sobre el posible regreso de los torneos.

Por otra parte, la Liga MX anunció la suspensión de sus actividades el pasado 15 de marzo. El último partido que se jugó, como parte del torneo Clausura 2020, fue el de América-Cruz Azul.

La suspensión de festivales también llegó al corazón de los mexicanos

En cuestión musical, las posposiciones de Coachella, Pal'Norte y Ceremonia a raíz del COVID-19 fueron las que más 'dolieron' a los mexicanos, reveló la encuesta de StubHub.

Coachella fue el festival cuya suspensión fue más resentida, quedando en primer lugar con 32 por ciento de las preferencias. En segundo lugar quedó el Pal’ Norte con 23 por ciento, y en tercero Ceremonia, con 12 por ciento.

El evento que se organiza en Indio, California, fue pospuesto hasta octubre, mientras que Pal'Norte reprogramó su organización para septiembre.

En el caso de Ceremonia, los organizadores prevén que se realice en la segunda mitad de este año.

Con respecto a la reventa de tickets de conciertos que no se cancelaron, sino que se cambiaron de fecha, 44 por ciento de los fanáticos mexicanos asegura que no revenderían sus boletos, mientras que 38 por ciento respondieron que por el momento aún no, pero lo pensarían en un futuro.

También destacaron que ante el gran número de presentaciones de artistas vía livestream, 36 por ciento de los entrevistados aseguró haber realizado videollamadas con amigos o familiares para ver al mismo tiempo esos conciertos.

“Esto no sorprende, ya que la mayoría de los encuestados asegura que extrañan reunirse con familia y amigos y para combatir los momentos de soledad o con la finalidad de mantenerse ocupados los fans están volcándose a actividades como reorganizar la casa o cocinar nuevas recetas”, dijo la firma en el comunicado.