La BUAP se opone a la venta del Club Lobos

Fuente: Especial

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), mediante una carta firmada por su abogada general, Rosa Isela Ávalos, anunció su oposición a la venta del ‘Club Lobos BUAP’ que formaba parte de la Liga MX, al FC Juárez.

“Toda vez que, a través de diversos medios de comunicación, me enteré de la venta del equipo de Futbol denominado ‘Club Lobos BUAP’ en favor de Club Juárez FC, en este acto me opongo y objeto en su caso por Nulo de pleno derecho y no debe surtir ningún efecto legal dicha operación”, dicta la carta, a la que tuvo acceso El Financiero.

El 11 de junio, el presidente de la Liga MX confirmó que el lugar de Lobos BUAP en el máximo circuito será ocupado por Bravos de Juárez.

"Se acordó la sustitución del certificado de afiliación del club Lobos BUAP al club FC Juárez. Por tal motivo, el club FC Juárez participará en la Temporada 2019-2020 de la Liga MX", informó la liga mediante un comunicado.

De acuerdo con la Liga MX, FC Juárez adquirió el certificado de afiliación que pertenecía a Lobos BUAP que dos años atrás habían ascendido a la primera división, pero carecían de los recursos económicos para jugar la próxima temporada.

Bonilla dijo que los Lobos tendrán un año para armar un nuevo proyecto que le permita al conjunto de la Angelópolis jugar en el Ascenso MX (segunda división).

Ciudad Juárez tuvo ya un equipo en la primera división mexicana hace casi 10 años, los Indios, que llegaron a disputar alguna vez una semifinal pero terminaron descendiendo.