La apática temporada de Roger Martínez con América

El futbolista colombiano, Roger Martínez, se ha posicionado como uno de los elementos más destacados del América en lo que va del Apertura 2019 e incluso el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, se refirió al cafetalero como el "mejor jugador" del plantel, sin embargo, Martínez, parece carecer de motivación.

NO FESTEJÓ SU PRIMER GOL DE LA TEMPORADA

En la primera fecha del Apertura 2019, América ofreció una gran exhibición en el Estadio Azteca al superar por 4-2 a Rayados y el delantero colombiano marcó el último tanto azulcrema pero no lo celebró e incluso parecía estar molesto. De acuerdo a diversos reportes, Martínez no festejó su anotación para mostrar su descontento con la directiva de las Águilas por no dejarlo salir al Viejo Continente. El cafetalero tiene hasta el momento solo un gol en 614 minutos disputados.

SE HIZO EXPULSAR EN LA LEAGUES CUP

En las Semifinales ante Tigres, el colombiano, quien había sido uno de los mejores del encuentro, no logró controlar su temperamento y agredió fisicamente al mediocampista argentino, Guido Pizarro. Tan solo minutos más tarde de abandonar el terreno de juego, los Felinos, gracias a un autogol del América, logró igualar el marcador y en la tanda de penales conquistaron uno de los boletos para disputar la Gran Final ante Cruz Azul.

DESPERDICIÓ LA OPORTUNIDAD DE DARLE LA VICTORIA A LAS ÁGUILAS

Con la ventaja en el marcador, América tuvo la oportunidad de asegurar el triunfo ante Pachuca por la Fecha 7 del Apertura 2019. En la recta final del encuentro, el silbante marcó un penal a favor de las Águilas y Roger le pidió la pelota al cobrador oficial, Emanuel Aguilera. Desafortunadamente, el disparo del colombiano fue detenido por Rodrigo Rey. Al respecto de la decisión de Martínez de cobrar el penal, el técnico de los azulcremas, Miguel Herrera, se mostró molesto porque sus pupilos no respetaban las instrucciones.

"Hay un pateador y de repente ellos deciden en la cancha quién. Hoy se establecen reglas y el que las desacate se va de la cancha porque no es necesario estar dejando a alguien que patee", expresó.

POLÉMICO COMENTARIO EN REDES SOCIALES

Después del encuentro ante los Tuzos, Martínez publicó en su cuenta oficial de Twitter un extraño mensaje que no cayó bien en un sector de la afición azulcrema y le reclamaron al cafetalero su actitud dentro del terreno de juego y no respetar al cobrador designado por El 'Piojo'.