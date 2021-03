Julio César Chávez está de regreso: peleará por última vez en Guadalajara

El legendario púgil Julio César Chávez anunció la que será su última pelea de exhibición y que se celebrará en el estadio Jalisco contra Héctor Machito Camacho.

El encuentro será un homenaje al fallecido Héctor Macho Camacho, el puertorriqueño falleció en 1996 y tuvo una gran rivalidad con Chávez.

El evento, denominado ‘Dinastía Chávez’, contempla la pelea de los hijos del también conocido cómo El César del Boxeo.

Julio César Chávez Junior se medirá contra un rival por designar y Omar Chávez peleará por tercera ocasión contra Ramón Inocente Álvarez.

En la rueda de prensa, Julio Chávez González reconoció que fue la amistad y admiración por El Macho, la que lo llevó a pactar el combate contra El Machito, quien cuenta con 42 años.

“Cuando me propusieron la exhibición con Camacho junior dije que no y cuando me cuestionaron el por qué, les dije que porque estaba muy joven para mí. Pero cuando me dijeron que era homenaje al Macho Camacho, acepté. Peleé contra cinco puertorriqueños y el más hablador fue Camacho, pero nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió, fuimos grandes amigos, le tengo un gran aprecio, pero seguro se va a enojar por la chinga que le voy a poner a su hijo”, detalló.

Chávez agregó que decidió acompañarse de sus hijos para su última exhibición que se celebrará el 19 de junio.

“Acepté porque es mi última exhibición, mi cuerpo no da para más, así que, contra Camacho Jr será la última vez que me suba al ring, por eso metí a mis hijos, para tener ese recuerdo”, añadió.

Por su parte, El Machito, originario de Nueva York, reconoció que tenía mucho tiempo buscando pelear contra uno de los Chávez y aseguró que será algo personal, y aprovechará la oportunidad que estaba buscando desde el 12 de septiembre de 1992, cuando Chávez venció a su padre.

“Estamos preparándonos para lo que va a pasar; tengo como 10 años buscando la pelea con un Chávez, y ahora se va a dar en esta ciudad, que será una gran pelea para toda Latinoamérica. Me voy a preparar para hacer un buen combate, para honrar a mi padre, es algo personal”, indicó.

La función cuenta con el respaldo y organización del Code Jalisco, institución oficial abocada al deporte, la cual, desde 2015 ha impulsado el proyecto del box social, con el convencimiento del impacto que tiene en la sociedad tapatía.

Al respecto, la Presidenta Municipal interina de Guadalajara, Bárbara Trigueros Becerra, expuso sobre la importancia del deporte para el desarrollo de la sociedad.

“El tema deportivo es muy importante para la ciudad porque nos permite que nuestros jóvenes construyan una mejor vida. Tener los espacios para la práctica del deporte es fundamental para nosotros. El boxeo es una forma de vida que atrae a los jóvenes, que les permite desarrollarse”, señaló.

El evento contará con espectadores en las gradas y será la Mesa de Salud, organización interinstitucional que analiza las autorizaciones de actividades públicas, la que determine el porcentaje de aforo con el que contará el estadio.

Te recomendamos:

'Mank' de David Fincher lidera las nominaciones a los Premios Oscar 2021