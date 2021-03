Japón rechaza oferta de vacunas chinas contra COVID para participantes en Olimpiadas

Japón no participará de la oferta de China —aceptada por el Comité Olímpico Internacional (COI)— de proveer vacunas para los “participantes” en los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio y en los Juegos de Invierno en Beijing.

La ministra olímpica Tamayo Marukawa informó este viernes que el COI no había consultado a Japón acerca de las vacunas chinas y que los deportistas japoneses no las recibirían. Japón no ha aprobado las vacunas chinas, añadió.

“Hemos estado tomando medidas exhaustivas contra las enfermedades infecciosas para los Juegos de Tokio con el fin de permitir la participación sin vacunaciones”, explicó Marukawa. “Mantenemos nuestro principio de no hacer de las vacunas un requisito previo”.

El acuerdo fue anunciado sorpresivamente el jueves por el presidente del COI, Thomas Bach. Mientras tanto, crece la presión internacional sobre China debido al encierro en campos de internamiento de al menos 1 millón de musulmanes uigures, calificado de “genocidio” por varios gobiernos y organismos defensores de los derechos humanos.

El COI ha dicho que es un organismo deportivo y no se inmiscuirá en asuntos internos de China.

La entidad dijo al principio que no obligaría, sino que alentaría, a los deportistas a vacunarse. El acuerdo con China pone el acento en dar vacunas a deportistas jóvenes y sanos.

El COI añadió que pagaría las vacunas, sin indicar el costo ni la cantidad.

Marukawa declaró que los Juegos se realizan como si no hubiera vacunas disponibles, con testeo, mascarillas, distanciamiento social y encerrando a los participantes en una “burbuja”.

La distribución de la vacuna china se efectuará a través de agencias internacionales o los acuerdos existentes de los distintos países con China, destacó Bach.

China, donde apareció originalmente el brote de COVID-19 a fines de 2019, es un activo practicante de la diplomacia con vacunas, creadas por Sinovac y Sinopharm. Sus niveles de eficacia son generalmente inferiores a los de las vacunas producidas fuera de China.

Bach dijo el jueves que “un número significativo de equipos olímpicos han recibido la vacuna”, pero no aclaró cuáles eran los países.

“El COI hará todos los esfuerzos para que la mayor cantidad de participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos lleguen vacunados a Japón este verano” boreal, aseguró.

La presidenta del comité organizador de Tokio, Seiko Hashimoto, manifestó en conferencia de prensa este viernes que si la gente llega a Japón ya vacunada, eso tranquilizará a un público escéptico.

Según encuestas recientes, el 80 por ciento de los japoneses dicen que se deben aplazar o cancelar los Juegos, y casi la misma cantidad señalan que no quieren espectadores del exterior.

Hashimoto reiteró que la decisión sobre los viajeros del exterior se conocerá antes de que comience el traslado de la antorcha el 25 de marzo. Según numerosos trascendidos en Japón, la decisión de vedar a los espectadores extranjeros ya está tomada.

También dijo que en abril se conocerá la decisión sobre el aforo de las sedes.

“Cuanto antes, mejor”, afirmó. “En una etapa temprana es mejor presentar la directiva. Hemos recibido pedidos de tomar la decisión antes”.

