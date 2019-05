'James Hunt no te sacaría del camino': Niki Lauda sobre su rival de carreras

El piloto austriaco Niki Lauda, quien falleció este lunes a los 70 años, dijo que mantenía una relación respetuosa con su gran 'rival' de carreras, James Hunt, y aseguró que él no lo sacaría del camino.

"Confiamos el uno en el otro. Él no te sacaría del camino, lo que en esos días era importante", apuntó Lauda, según una publicación de The Guardian en 2016.

Niki Lauda se convirtió en leyenda cuando decidió volver a ponerse el casco para correr en el Gran Premio de Italia en Monza... tan solo 6 semanas después de que su Ferrari ardiera en llamas en una curva cerrada en el Gran Premio de Alemania en 1976.

"La decisión de Lauda de regresar a la Fórmula Uno solo seis semanas después del accidente que casi le quitó la vida, y luego terminar cuarto en el Gran Premio de Italia en Monza, se considera uno de los más valientes en la historia del deporte", señaló The Guardian en un análisis del libro biográfico de Lauda escrito por Maurice Hamilton y publicado en octubre de 2016.

“El viernes no pude conducir. Salí del auto porque tenía miedo. Fui al hotel y lo pensé, me lo tomé con calma el sábado y finalmente volví a ponerme en marcha", fueron las palabras de Lauda antes de volver a la carrera, según su biografía.

Pero la leyenda iría acumulando historias, luego de que su amigo y rival de pista, James Hunt, tomó ventaja en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 tras la ausencia de Lauda por el accidente. Hunt se animó a correr hasta el final en la última carrera del Gran Premio de Japón, en Fiji, pese a las malas condiciones de la pista por la lluvia. Lauda, se retiró.

"Fueron las peores condiciones que había visto al comienzo de una carrera automovilística. El circuito se inundó y los organizadores dijeron que no podríamos tener la carrera en esas condiciones.

"Estábamos sentados y esperando que el clima mejorara cuando el asistente en curso entró en la sala y dijo que teníamos que comenzar la carrera en media hora debido a los derechos de la televisión mundial", narró el corredor Mario Andretti.

Mientras Lauda relató: "decidí por mí mismo que la televisión no era una razón suficiente para que yo corriera. Así que le dije a Ferrari de antemano que haría una vuelta , lo hice, y luego me detuve. Haría lo mismo otra vez. Pero tengo que decir que sin mi accidente, tal vez, habría tenido reservas para hacerlo ".

Hunt pasó a ocupar el tercer lugar y ganó el campeonato mundial por un punto . Lauda no se quedó a ver la carrera.

Niki Lauda narró el momento en que se enteró de que Hunt se había convertido en campeón mundial.

"Fui al aeropuerto. Le dije al taxista japonés que escuchara la radio y me dijera quién había ganado el título. Y exactamente cuando llegó el final de la carrera, pasábamos por el túnel del aeropuerto y la radio dejó de escucharse. Cuando salimos, se acabó.

"¿Quién ganó? Pregunté. Y él dijo que no sabía. Pero luego, al subir la rampa hacia el aeropuerto, había un hombre de Ferrari que quería despedirse. Miré su rostro y lo supe de inmediato. Joder, pensé. Y él dijo que Hunt era el campeón del mundo. Así que me fui a casa ", cita del libro retomada por The Guardian.

Lauda ganó dos campeonatos mundiales en 1975 y 1977 con Ferrari y un tercero en 1984 con McLaren. Trabajó como comentarista de televisión y fue presidente no ejecutivo del equipo Mercedes de Fórmula 1.

Durante su primera ausencia de la F1 tras correr en Brabham, Lauda estableció una aerolínea charter y regresó a su negocio de aviación a tiempo completo después de retirarse del automovilismo.

A lo largo de las décadas de 1980 y 1990 convirtió a 'Lauda Air' en una aerolínea internacional con vuelos de larga distancia desde Austria y hacia todo el mundo antes de que se fusionara con Austrian Airlines en 2012.

Con información de Reuters.