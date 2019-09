Iván Déniz anuncia que dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol por no recibir apoyo

Iván Déniz, entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, informó este jueves que se dedicará todo su tiempo al club al que pertenece Soles de Mexicali, tras denunciar falta de compromiso y apoyo por parte de la nueva administración.

“La principal razón por la que al día de hoy no sé cuál es el estatus de mi cargo es por la falta de compromiso de la nueva administración a cargo de este deporte, desde su llegada se les hizo saber cuáles eran nuestros objetivos y aunque en un inicio dijeron estar de acuerdo nunca se recibió el apoyo”, dijo Déniz en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Además, Denis señaló que se incumplieron todos los acuerdos establecidos en un inicio, y que desde que regresaron de los Juegos Panamericanos no han tenido un solo acercamiento de parte de ellos y no obtienen respuesta ante sus llamadas ni mensajes. "Damos por un hecho con esta actitud que hemos tomado caminos diferentes con objetivos distintos”, apunta.

“Mi integridad y mi profesionalismo me hacen darle valor a donde me dan valor: mi familia y el club al que pertenezco Soles de Mexicali. Así que es tiempo de dedicarme en su totalidad a ellos, merecen no sólo mi tiempo, sino mi energía, mi profesionalismo y toda mi concentración”, apuntó.

Déniz le deseó éxito a la Selección y agradeció a todos los jugadores y a su Staff por darlo todo por el país.

"El futuro de México es y será brillante....creer en el talento y darle los medios para que puedan brillar!", remató.