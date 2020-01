Inhabilitan al jugador de Chivas, Víctor Guzmán, por resultado adverso de dopaje

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó este lunes que el futbolista Víctor Guzmán será inhabilitado luego de que los resultados en una prueba antidopaje, tras un partido del Torneo Apertura 2019, resultaran adversos.

En entrevista telefónica para la cadena Fox Sports, Enrique Bonilla confirmó la inhabilitación en tanto que se investigue y se resuelva la situación.

La prueba antidopaje se le realizó posterior al partido Pachuca-Querétaro de la jornada 4 del certamen aApertura 2019 que se celebró el 10 de agosto del año pasado.

"Esta es una situación que se da a partir del jueves de la semana pasada en la que el Comité Nacional Antidopaje le avisa al jugador, a los clubes (Pachuca y Chivas) y a la Liga MX, de que en un examen (antidopaje) celebrado en el torneo anterior resultó adverso y que el jugador queda inhabilitado, en tanto no se termine el proceso, de participar en el deporte, en este caso el futbol", dijo a la cadena.

Para la cadena ESPN, Bonilla indicó que el resultado fue adverso y no 'positivo', por lo que habrá que esperar a lo que derive de las investigaciones.

“Al existir un resultado adverso, no un positivo, es un tema que no se puede resolver, por lo tanto, todos tenemos que esperar y si no hay una respuesta definitiva no se puede salir a hablar a la ligera”, dijo el federativo, quien se negó a hablar sobre la sustancia por la cual se le acusa de resultado adverso.

Chivas anuncia baja de Guzmán

Posterior a la noticia, las Chivas de Guadalajara, institución que adquirió al futbolista en el mercado invernal, anunció que la compra de Guzmán fue anulada y que se dio de baja al jugador.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que, derivado de los sucesos que atañen a Víctor Guzmán, quien fuera un refuerzo fundamental de cara al Torneo de Clausura 2020 y pieza clave para el proyecto deportivo en curso, el jugador dejó de formar parte de nuestro plantel", señala el documento.

"En razón de lo expuesto, la operación por su compra requiere ser anulada y volverá al Pachuca, su club anterior", agrega.

Club Pachuca pide respeto al jugador

Guzmán fue adquirido por las Chivas durante el mercado invernal. Previamente jugaba con los Tuzos del Pachuca. Fue cuando formaba parte de esa institución, que se realizó la prueba.

Por lo anterior, el Club Pachuca informó que tiene conocimiento de los resultados analíticos obtenidos de la prueba son adversos y pidió respeto para el futbolista y su familia en tanto el procedimiento de investigación se lleva a cabo.

En Instagram, el jugador publicó que el 9 de enero se le comunicó de los resultados adversos obtenidos en el control antidopaje, al que fue sometido el 10 de agosto del año pasado.

“El pasado 9 de enero de 2020 me fue comunicado el resultado analítico adverso de un control antidopaje al que fui sometido el 10 de agosto de 2019 durante la jornada 4 del campeonato de la Liga MX, tras el partido entre Pachuca y Querétaro”, escribió el jugador.