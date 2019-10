HoyPorMiMañanaPorTi, el hashtag con que jugadores del Veracruz piden apoyo del gremio

El gremio del futbol mexicano, además de dar sus muestras de apoyo en conferencias de prensa hacia los jugadores del Veracruz que no han recibido sus sueldos, ahora impulsan en redes sociales el hashtag #HoyPorMiMañanaPorTi.

En medio de una crisis por falta de pagos que ha orillado a los jugadores de los Tiburones Rojos con no presentarse al duelo de la fecha 14 con Tigres para este viernes, futbolistas y entrenadores de Liga MX han mostrado su solidaridad con sus compañeros.

“Ahora estamos de este lado y somos afortunados, pero en cualquier momento te toca estar del otro y lo que quieres es que te apoyen tus compañeros de trabajo y así lo vamos a hacer, vamos a apoyar la decisión que ellos tomen, si deciden no jugar, los apoyamos porque es momento de demostrar que estamos unidos", dijo el volante de Chivas, Isaac Brizuela, en conferencia de prensa.

“Sería lo mejor (parar) tiene que ser un pacto fuerte que se pare al liga y se puedan solucionar estos problemas”, advirtió. Chivas tiene programado un partido ante Monterrey el domingo.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo en una rueda de prensa el martes que no pueden apoyar económicamente a los jugadores porque ante ellos no se ha presentado una querella oficial y advirtió que si el equipo no se presenta al partido descendería a la segunda división.

“En mi país ya se hubiera parado el futbol. Es el momento, si quieren hacer unión es el momento porque hay compañeros de profesión que no lo están pasando bien, es momento de dar el apoyo”, dijo el entrenador uruguayo de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi.

“Hay 18 equipos que están al día, entonces es difícil hacer algo cuando no se te debe nada, pero nadie está exento de que un día te pueda pasar, así que hay que brinda el apoyo”, dijo.

Además de Siboldi, el entrenador de Pumas, Míchel González, expresó solidaridad con los jugadores y cuerpo técnico del Veracruz, quienes hasta ahora no se han expresado públicamente sobre el tema.

“Es triste para mí porque es un club que es especial para mí porque ahí comencé ahí mi carrera, pero igual me dolería ver que eso pase en cualquier otro club, no es sano para nadie”, dijo el zaguero de Monterrey y de la selección mexicana, Miguel Layún.

El club Veracruz entrenó el jueves por la mañana en el estadio y no hubo declaraciones.

Medios locales han especulado que la Liga se podría detener en este fin de semana, una moción que no ha sido mencionada hasta ahora por el dirigente de la AMF, quien espera que todo se resuelva en las horas previas al encuentro ante Tigres.

La última vez que los dueños de los equipos enfrentaron una situación similar fue en el 2017, cuando los árbitros amagaron con no pitar una fecha exigiendo castigos más fuertes a jugadores que los agredieron en el campo de juego.

El dueño del Veracruz, Fidel Kuri, admitió que existen adeudos y prometió solventarlos para la próxima semana.

La última vez que un equipo no se presentó a disputar un encuentro fue en el Apertura 2004, cuando el mismo Veracruz, se negó a enfrentar a los Jaguares de Chiapas. El empresario Rafael Herrerías, quien era entonces propietario de los Tiburones Rojos, tomó aquella medida en protesta por el calendario asignado a su equipo.

De acuerdo con Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMF), jugadores del Veracruz le dijeron que algunos tienen hasta seis meses sin cobrar su sueldo, mientras que otros tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas o buscar nuevo hogar por no poder pagar sus colegiaturas y rentas.

Con información de AP.