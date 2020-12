¡Histórico! Sergio ‘Checo’ Pérez gana el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1

Sergio Pérez mantuvo el aplomo en medio del caos este domingo para salir victorioso de un entretenido Gran Premio de Sakhir, el primer triunfo del mexicano en la Fórmula Uno.

La victoria de Pérez llegó en su carrera 190 en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

El piloto de Racing Point cruzó la meta con una ventaja de 10.5 segundos sobre el Renault de Esteban Ocon y de 11.9 por delante de su compañero Lance Stroll.

“Estoy sin palabras", dijo Pérez. “Espero no estar soñando. He estado soñado tantos años con este momento que me tomó 10 años. Es algo increíble”.

Pérez se subió a lo más alto del podio para hacer sonar el himno de México en la F1 por primera vez en más de medio siglo.

Se trata del segundo triunfo mexicano en la categoría. El único previo fue alcanzado por Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Sudáfrica, en enero de 1967, al volante de un Cooper-Maserati.

“Checo” Pérez ni siquiera tiene asegurada su participación la próxima temporada de la F1 tras haber sido reemplazado por Sebastian Vettel.

“Quiero seguir", dijo Pérez. “Si no puedo estar en la grilla el año próximo, lo estaré en 2022".

George Russell parecía encaminado a una sensacional victoria en su debut con Mercedes hasta que su equipo cometió un garrafal error al llamarle junto a Valtteri Bottas para otro repostaje cuando el coche de seguridad rodaba en la pista con 25 vueltas por completar.

El repostaje Russell fue algo lento, pero nada comparado al de Botts, quien esperó unos agonizantes 27 segundos mientras los mecánicos se complicaban para ajustar su rueda izquierda frontal adecuadamente. Llamativamente, Russell fue llamado otra vez a pits debido a que el equipo le había instalado una mezcla mixta e neumáticos.

Fue un inusual despiste por parte de Mercedes, una escudería que ha dominado la F1 desde 2014, monopolizando todos los títulos de pilotos y constructores.

Pese al error, el británico Russell remontó de manera brillante, del quinto al segundo puesto, acercándose a Pérez cuando se produjo el pinchazo de su rueda trasera a ocho vueltas del final.

Pérez, quien debutó en 2011, quedó con el camino despejado al triunfo y subió al podio por décima ocasión. Ocon lo hizo por primera vez.

El mexicano celebró tras el amargo desenlace de la semana pasada en el mismo escenario. Tuvo que abandonar a tres vueltas del final del GP de Bahréin cuando estaba por figurar dentro de los tres primeros.

Russell finalizó noveno y Bottas octavo en la que fue una humillante noche para Mercedes, que rara vez mete la pata. El ilegal cambio de neumáticos a Russell era investigado por los comisarios tras el término de la carrera.

Russell tiene contrato con Williams, pero reemplazó a Lewis Hamilton debido a que el siete veces campeón mundial se recupera del coronavirus. Hamilton, quien certificó el título el mes pasado, sigue en duda para el GP de Abu Dabi, el último de la temporada.

La carrera debió ser interrumpida por un choque en la primera vuelta que fue causado por el Ferrari de Charles Leclerc, quien al tratar de no rezagarse en la largada acabó rozando el coche de Pérez. Ello provocó que el Red Bull de Max Verstappen se abriera para evitar el impacto con Pérez, y acabó estrellándose contra el muro de protección, al igual que Leclerc.

Te puede interesar:

'Checo' Pérez anuncia dos opciones: seguir en F1 con Red Bull... o año sabático

Lewis Hamilton da positivo a COVID-19; se perderá el Gran Premio de Sakhir