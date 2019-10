Hamilton gana el GP de México; 'Checo' termina 7mo, su mejor resultado en el país

Lewis Hamilton, piloto británico de la escudería Mercedes, fue el ganador del Gran Premio de México de la Fórmula 1, seguido por el alemán Sebastian Vettel de Ferrari y de su coequipero Valtteri Bottas.

Aunque el británico consiguió su segundo triunfo en México (ganó en 2016), su festejo como campeón del mundo tendrá que esperar esta vez.

Debido a que Bottas terminó en tercer lugar, Hamilton no consiguió el margen de puntos necesario para alzar el sexto título de su carrera. Así deberá esperar por lo menos al Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto de Mercedes, quien arrancó tercero en la parrilla, realizó una soberbia carrera y rebasó a los dos monoplazas de Ferrari, que arrancaron 1-2 en la prueba y eran los grandes favoritos para alzarse con su primer triunfo en México desde el Gran Premio de 1990.

Hamilton llegó a México con la obligación de superar por una diferencia de 14 puntos a Bottas, su compañero de escudería, para ser campeón por sexta ocasión en su carrera, con lo que se colocaría a un título del récord establecido por el alemán Michael Schumacher.

Tras su victoria, el británico consiguió una ventaja de 10 unidades. Le faltan cuatro para ser monarca.

“Fue un resultado increíble, llegamos a México pensando que no nos iría tan bien y logramos el triunfo, fue un gran trabajo del equipo porque sabíamos que sería una carrera difícil”, dijo Hamilton, a quien no le molesta esperar para ser campeón. “No me importa, a mí me gusta correr y tomará un poco más pero yo quería ganar esta carrera desde hace tiempo porque en los últimos años no se pudo”.

Sergio 'Checo' Pérez apostó por cambiar a neumáticos duros y a hacer una sola parada en pits para conseguir avanzar posiciones.

Con dicha estrategia, el mexicano logró el séptimo puesto. Pérez defendió la posición de manera heroica ante el australiano Daniel Ricciardo y consiguió su mejor resultado en un Gran Premio de México.

"Fuimos perfectos", dijo 'Checo' con una sonrisa en el rostro tras la carrera en entrevista con Fox Sports. "Empujamos cuando tuvimos que hacerlo, aguantamos cuando no. Aguantar a Ricciardo fue muy duro pero al final lo logramos y muy contentos por el resultado", añadió.

"Es un gran piloto (Ricciardo), le digo que ya no tiene el Red Bull para intentar esas maniobras, y bien, contentos por el resultado. Conseguimos buenos puntos", agregó con respecto al intento fallido del australiano por pasarlo.

El mexicano llegó a rodar sexto, pero fue rebasado por Verstappen sobre el final. Pérez no pudo terminar la carrera del año pasado por problemas con sus frenos.

Los aficionados ovacionaron al mexicano al final de la competencia, así como a otros pilotos con un gran número de aficionados como Vettel y Hamilton.

Verstappen, quien había obtenido la Pole Position y que la perdió debido a una penalización, se fue hasta el último lugar de la competencia en la vuelta 6 cuando se pinchó la llanta derecha trasera tras un contacto con Valtteri Bottas en el Foro Sol.

Posteriormente y tras una lúcida carrera comenzó a ganar puestos hasta posicionarse en el lugar número 6.

Esta fue la fecha número 18 del campeonato 2019 de Fórmula 1. Posterior a esta competencia, restan el GP de Estados Unidos, en Austin, el GP de Interlagos, en Brasil y el cierre de la temporada en Abu Dhabi, en el GP de Yas Marina.

Con información de AP*