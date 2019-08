Futbolista colombiano pide en partido de MLS al Congreso de EU ponerle fin a la violencia con armas

Alejandro Bedoya, jugador del equipo Philadelphia Union, pidió este domingo al Congreso de Estados Unidos ponerle fin a la violencia con armas durante un partido de la Major League Soccer (MLS).

"Hey Congreso, haz algo. Termina con la violencia con armas. ¡Vamos!", dijo el el futbolista de origen colombiano, quien luego de su celebración por haber anotado un gol contra el DC United, corrió a la esquina de la cancha para dar el mensaje con un micrófono.

En una entrevista al término del partido, Bedoya expuso su preocupación por la inseguridad en Estados Unidos, dijo que cuando salía al súper, en el cine o dejando a sus hijos en la escuela veía a su alrededor buscando una estrategia de salida.

"No me voy a quedar de brazos cruzados y mirar estas cosas y no decir nada. Antes de ser un atleta, antes de ser un jugador de futbol, primero soy un ser humano. Esto me afecta. Tengo hijos", sentenció Bedoya.

El sábado, ocurrió una masacre cerca de un Walmart en El Paso, Texas, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos siete mexicanos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó la noche de este domingo que fueron siete los mexicanos que perdieron la vida en el tiroteo que se registró en El Paso, Texas.

El canciller informó que este lunes llegará a El Paso para reunirse con los afectados.

Además, sostuvo que para México, el autor correspondientes del tiroteo "es un terrorista".

El secretario de Relaciones Exteriores informó que, si la Fiscalía General de la República así lo decide, se iniciaría una denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de Estados Unidos.

El Paso, que tiene alrededor de 680 mil residentes, está en el suroeste de Texas, al otro lado de la frontera de Ciudad Juárez, México. El complejo comercial está cerca de la autopista Interestatal 10, a unos 4.5 kilómetros de la frontera con México.