Fernando 'Niño' Torres dice adiós al futbol... e Iniesta le dedica una carta de despedida

El delantero español Fernando Niño Torres, campeón del mundo en 2010 con la selección española, cerró este viernes una brillante carrera de 18 años disputando un partido por la liga japonesa con el Sagan Tosu.

"Qué extraño. No me digas que no, Fernando. Es muy extraño, diría que hermosamente extraño. Aquí estamos los dos, a punto de jugar tu último partido como profesional", dijo Andrés Iniesta en una carta publicada por el periódico El Mundo.

"El futbol nos unió hace más de 20 años, cuando éramos unos niños. Bueno, tú serás para siempre el Niño. Y no nos separará nunca", dijo el futbolista español.

Torres, de 35 años, colgó sus botines luego de la derrota 6-1 ante el Vissel Kobe, donde juegan sus excompañeros en la selección española Andrés Iniesta y David Villa.

Después del partido jugado en el estadio Ekimae Real Estate, Torres, quien también vistió las camisetas del Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y AC Milan, recibió un video en homenaje de su excompañero Steven Gerrard.

"Felicitaciones por una carrera increíble. Me encantó jugar y compartir vestuario contigo", dijo el exinternacional de Inglaterra. "Desearía poder volver a esos días... sabiendo que podías correr detrás de los defensores y que podría encontrarte con un pase (...) son días que echo de menos".

Torres, quien será asesor del club japonés, agradeció a los hinchas presentes en el estadio en un discurso, en el que habló de su admiración por el Sagan Tosu, que evitó el descenso de la J-League el año pasado.

"Mis compañeros de equipo, desde el momento en que llegué, me recibieron con los brazos abiertos. Se los agradezco. El año pasado, cuando estábamos bajo una gran presión (por el descenso), siguieron siendo positivos. Estoy agradecido por sus esfuerzos", dijo Torres citado por la agencia de noticias Kyodo.

Torres, quien anotó más de 100 goles para el Atlético en sus dos pasos por el equipo "colchonero", debutó con la selección española en 2003 y anotó el gol del triunfo en la final de la Eurocopa 2008 contra Alemania. También fue pieza en el primer título mundial logrado por la "Roja" en Sudáfrica 2010 y en la Eurocopa conseguida en 2012.

El Niño ganó además la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Copa FA con el Chelsea, más la Liga Europa con el Atlético, pero su mejor momento lo vivió en el Liverpool, donde anotó 81 goles en 142 partidos.

Con información de Reuters.