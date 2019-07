Fanáticos piden que la campeona Megan Rapinoe ‘domine’ la portada del FIFA 2020

A estas alturas es difícil no saber quién es Megan Rapinoe. La capitana de la Selección de Futbol de EU es casi omnipresente. Aparece lo mismo en diarios deportivos que en comerciales, programas de televisión, campañas LGBTTI y memes. No es extraño que ahora la pidan para aparecer en la portada de uno de los videojuegos más populares del mundo: FIFA.

Ayer se dio a conocer una petición en www.change.org, en la que se solicita a la compañía EA Sports que incluya a la mediocampista como la imagen principal de este videojuego, que saldrá a la venta a finales de año y estará disponible para Xbox, PlayStation y PC. No sería la primera vez que una mujer aparecería en la portada; antes ya lo había hecho Alex Morgan en 2016.

'To have Megan Rapinoe on the cover of FIFA 2020' ha sido firmada por decenas de miles de personas. En ella se señala que, si bien la FIFA debe promover la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, un buen comienzo podría ser una mayor exposición del futbol femenil. “Quizás esto contribuya a cambiar la mente de muchas personas, aunque sabemos que EA Sports ya ha hecho mucho más por el futbol femenil que la FIFA”.

Con 20 años de carrera y dos Copas del Mundo, la jugadora del Reign FC es la cara más visible del balompié femenil. Su activismo por los derechos de la comunidad LGBTTI y sus declaraciones incendiarias contra Donald Trump la han colocado en una posición que se ve muy poco en la industria del futbol masculino: la del jugador comprometido con una causa social.

Antes de que EU se llevara a casa su cuarta Copa del Mundo en Francia, Rapinoe dijo: “Si ganamos el Mundial, no iré a la jodida Casa Blanca”. Trump le respondió en Twitter: “Megan nunca debería faltarle el respeto a su país ni a su bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por su equipo. ¡Megan debería ganar antes de hablar!”.

La ganadora de la Bota de Oro del reciente Mundial de Francia 2019 asegura que ya cumplió su parte del trato: ganar. Y sabedora del apoyo que ha obtenido, lanza una advertencia en ESPN: “Queremos cambiar el mundo, queremos cambiar el juego para siempre”.