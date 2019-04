Esteban Loaiza se entrega a las autoridades; estará tres años en la cárcel

El expitcher mexicano Esteban Loaiza, quien llegó a las Grandes Ligas de beisbol en 1995, y en 2010 ocupó las portadas de las revistas del corazón al contraer matrimonio con la cantante Jenni Rivera, inició este día una condena de tres años en prisión más cinco en libertad condicional.

Esteban nació el 31 de diciembre de 1971 en Tijuana, Baja California. Fue el 29 de abril de 1995 que dio el gran salto en el mundo del deporte al debutar en la MLB (Major League Baseball), las Ligas Mayores de Beisbol, con los Piratas de Pittsburgh.

En 2008 fue su última aparición como relevista con los White Sox de Chicago. Las lesiones fueron las que hicieron que concluyera así la temporada y su paso por la MLB.

En enero de 2009, Loaiza acaparó las portadas de los medios, aunque en esta ocasión de la farándula, toda vez que la cantante Jenni Rivera, La Diva de la Banda, anunció que desde dos meses atrás mantenía un noviazgo con el beisbolista.

A partir de entonces siguió llamando la atención de la prensa del corazón: como invitado a la boda de Kate del Castillo con Aarón Díaz, los preparativos de su boda con Jenni, el enlace matrimonial, la venta de exclusividad de dicho enlace y su estrella en El Paseo de Las Vegas.

Su nombre aparecía casi siempre en las notas que encabezaba La Gran Señora, ya sea como acompañante en sus conciertos o como el “esposo de Rivera”, toda vez que en 2011 se estrenó en la televisión el reality show I love Jenni que contó con 37 episodios y seguía la vida de la cantante, tanto su carrera como su entorno familiar.

Con este programa, los fans de Jenni pudieron conocerla más ya que con la ayuda de su esposo y su hija mayor, buscaba día a día equilibrar su carrera profesional con su papel de madre de cinco hijos, de abuela y esposa.

Por diferencias irreconciliables, en octubre de 2012 se dio a conocer que se divorciaban, sin embargo, el 9 de diciembre de ese mismo año, Jenni falleció. Loaiza quedó viudo toda vez que no se concretó el divorcio.

Asimismo, en 2013 fue detenido en Tijuana por beber y escandalizar en la vía pública, pagó su multa y quedó libre; también corrió el rumor de que ya no jugaría con los Diablos Rojos del México, por “fiestero”.

Ese mismo año demandó y exigió 35 millones de dólares a los propietarios del avión en el que murió Jenni y anunció que esperaba un hijo con la cantante Cristina Eustace. La familia Rivera arremetía contra él por distintos motivos.

En 2015 Eustace anunció que se separaban ya que él era “un mentiroso, nunca tiene dinero y se la pasaba pidiendo prestado”.

Las acusaciones no pararon para Esteban, decían que no apoyaba en la manutención de su bebé y apareció una joven de 23 años asegurando que estaba embarazada de él y que no quería hacerse responsable.

El año pasado los problemas continuaron detrás de Loaiza y en febrero fue detenido en Estados Unidos con 20 kilos de cocaína y heroína. Tuvo que pagar una fianza de 200 mil dólares y quedó de presentarse en la corte por delitos de posesión, transporte y venta de narcóticos.

Fue puesto en libertad condicional; se presentaba y salía de la Corte en meses posteriores hasta el 11 de agosto, cuando junto a su abogada Janice Deaton se declaró culpable de todos los cargos.

Hoy, a sus 47 años, se presentó ante las autoridades de San Diego, California, para iniciar su condena de tres años en prisión. El delito: posesión de cocaína con intención de distribuirla, motivo por el cual también deberá cumplir cinco años más de libertad condicional. De acuerdo con el fiscal federal del caso, es posible que Loaiza sea deportado una vez que cumpla su sentencia.

Su último día en libertad, lo disfrutó de las playas de San Diego, momento que decidió subir a sus redes sociales, lo cual aprovechó para agradecer a todas las personas que lo han apoyado.

“Saludos a todos. Hoy en este día me fui a la playa a ver y estar donde más me gusta estar, disfruté el día antes de mañana, que es mi día de entregarme. Aquí estamos fuertes y vamos a seguir adelante, con la frente en alto y muchas gracias por todo el apoyo a mis fans y seguidores, familiares y amigos los que son y ellos saben, y los vemos fuera cuando acabe mi tiempo. Muchas gracias a todos por estar conmigo”, escribió.