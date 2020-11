Estadio de Chivas abrirá al 15% de capacidad para juego vs América

El partido entre Chivas y América, en el marco de los Cuartos de Final de ida del Guard1anes 2020, contará con la presencia de aficionados en el Estadio Akron tras ocho meses de inasistencia del público al recinto.

La mesa de salud, conformada por representantes de todos los sectores sociales, académicos comerciales y productivos determinó un aforo del 15 por ciento de la capacidad instalada, estimada en menos de 50 mil personas; es decir, sólo entrarán siete mil 500 espectadores, y no se venderán boletos.

Quienes podrán ingresar al recinto serán aficionados con abonos prepagados.

Jalisco se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, de acuerdo con la Secretaria de Salud.

Al respecto, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que la autorización es parte del protocolo de un programa piloto que contempla el aforo de espacios abiertos como la sede de las Chivas, y el estadio de béisbol de los Charros.

“Por lo pronto actividades, como el básquetbol, no podrán tener este programa piloto, porque es un espacio cerrado, vamos a evaluar los protocolos y aunque están aprobados en el caso de los estadios, particularmente el estadio de Chivas, con el protocolo original planeado con el 35 por ciento de la capacidad del estadio que le permita capacidad financiera”, dijo el funcionario estatal.

En el estadio de las Chivas se controlarán ingresos y salidas y se va a hacer un muestreo epidemiológico con pruebas aleatorias a los asistentes, quiénes serán objeto de un seguimiento.

En tanto, el presidente del equipo de futbol, Amaury Vergara, explicó que el estadio estará seccionado para garantizar la sana distancia y con la obligatoriedad del cubrebocas, y no habrá acceso a conjuntos de animación, “más que algún grupo de representantes, que escogeremos muy puntualmente para que representen, tampoco daremos acceso a menores de 12 años en esta ocasión; la venta de boletos va a ser preferencial, para los abonados, no en taquilla. La venta será en línea y con instrucciones muy claras”.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, expuso que habrá vigilancia policial, de inspección y reglamentos para supervisar quienes ingresarán al estadio.

"Solamente se permitirá el ingreso del 50 por ciento del número de tarjetas que se tienen normalmente en los palcos, esto va a hacer que las tarjetas de estos palcos van a quedar inhabilitadas. Si alguien quisiera meter al 100 por ciento a su palco no se va a poder; queremos hacer un llamado a que nos apoyen en este plan piloto que no acudan al estadio quienes no tengan boleto. No habrá reventa ni habrá comercio establecido, incluso los lugares habituales donde se vende comida estarán cerrados para evitar aglomeraciones. Si te quieres tomar un refresco y comprar un lonche de lo que sea te los van a llevar a tu lugar, no podrás hacer fila, todas estas medidas son de los protocolos internacionales", comentó Lemus.

"Se va a permitir solo sentarse en parejas de dos en dos y después habrá separación de alrededor de más o menos seis lugares y otra pareja”, continuó.

