Es un error, nunca he tomado sustancias para mejorar mi rendimiento: Víctor Guzmán

Víctor Guzmán, futbolista que fue inhabilitado este lunes por la Liga MX luego de obtener resultados adversos en una prueba antidopaje, publicó desde su cuenta de Instagram que nunca ha tomado sustancias prohibidas y que se trata de un error, por lo que solicitó el análisis de una segunda muestra.

“Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre, tras su apertura, que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión”, indica.

“En todo caso, quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia”, añade.

El futbolista, adquirido por Chivas proveniente de Pachuca en el mercado invernal, fue sometido a una prueba antidopaje luego del partido entre Tuzos y Querétaro de la jornada 4 del Apertura 2019.

Este lunes más temprano, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que el futbolista será inhabilitado en tanto se resuelve la situación ya que el Comité Nacional Antidopaje señaló que los resultados eran adversos.

El futbolista dijo en Instagram que el 9 de enero fue informado de los resultados. Señaló que siempre ha rechazado las prácticas antideportivas y que ha manifestado, siempre que ha tenido oportunidad, su total apoyo a la lucha antidopaje.

“Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente”, indica.

Víctor Guzmán concluyó pidiendo respeto a los medios de comunicación y sociedad en general a su privacidad y la de su familia.