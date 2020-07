En semana de rumores, 'Checo' Pérez 'habla' en la pista: saldrá cuarto en el GP de Hungría

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez obtuvo este sábado el cuarto puesto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Hungría, tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

El tapatío se quedó a un paso del podio, donde sí estuvo su compañero en Racing Point, el canadiense Lance Stroll.

La 'pole' se la terminó llevando el inglés Lewis Hamilton, con un tiempo de un minuto, 13 segundos y 447 milésimas. En la primera fila estará acompañado por su coequipero en Mercedes y actual líder de la temporada, Valtteri Bottas.

Tras dos pruebas que se corrieron en Austria, el piloto mexicano marcha quinto en el campeonato de pilotos.

Durante la semana, Pérez reveló que fue contactado por otros equipos de la Fórmula 1, y puso en duda su continuidad para 2021 en Racing Point. A su vez, Sebastian Vettel confirmó el jueves que podría incorporarse la próxima temporada a esa escudería.

Vettel se marchará de Ferrari al final del año. Caer en Racing Point podría ser una opción si el equipo británico rompe vínculos con Pérez o Stroll.

“Ahora mismo son solo conversaciones. Creo que más adelante, y con cualquiera, podría tener algo más concreto", dijo Vettel en la antesala al Gran Premio de Hungría. “No hay nada descartado en este momento: competir el año que viene, no hacerlo, quizás hacer otra cosa. No me siento presionado para tomar una decisión”.

“Solo sé que durante la semana, obviamente los rumores (sobre Vettel) surgieron”, explicó 'Checo' Pérez. “Y en realidad nos contactó un equipo en el paddock, del cual obviamente no voy a dar nombres, y también otros equipos en otras categorías, lo que fue una gran sorpresa, porque tenemos un contrato para el próximo año aquí”.

Con información de AP